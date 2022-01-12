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Sarmaş dolaş pozları olay olmuştu! Uraz Kaygılaroğlu ile kız arkadaşının panik anları

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, kısa süre önce koronavirüse yakalanmıştı. Karantina sürecini tamamlayan Kaygıarloğlu, önceki gün Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Oyuncunun gizemli kız arkadaşının panik halleri ise dikkat çekti. Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisi olduğunu iddia edilen ismin kim olduğu da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.01.2022 12:53 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 12:56
Sarmaş dolaş pozları olay olmuştu! Uraz Kaygılaroğlu ile kız arkadaşının panik anları

"Üç Kuruş" dizisinde başrol oynayan Uraz Kaygılaroğlu koronavirüsü atlattı.

Sarmaş dolaş pozları olay olmuştu! Uraz Kaygılaroğlu ile kız arkadaşının panik anları

Hastalığı hafif atlattığını söyleyen Kaygılaroğlu, önceki akşam Etiler'de görüntülendi.

Sarmaş dolaş pozları olay olmuştu! Uraz Kaygılaroğlu ile kız arkadaşının panik anları

Kaygılaroğlu, "Bol bol dinlendim. İlk 1-2 gün dışında zorlandığımı söyleyemem. Umarım kimse yakalanmaz. İnsanın çocuğuna temas dahi edemiyor olması daha zor bir durum aslında" dedi.

Sarmaş dolaş pozları olay olmuştu! Uraz Kaygılaroğlu ile kız arkadaşının panik anları

GİZEMLİ KADIN ARKADAŞIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

2022 yılından beklentisi olmadığını söyleyen başarılı oyuncu, "Sete çıktık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üç Kuruş çok beğenildi. Sokaktan aldığımız tepkiler bunu gösteriyor" dedi.

Sarmaş dolaş pozları olay olmuştu! Uraz Kaygılaroğlu ile kız arkadaşının panik anları

Tüm bunların yanı sıra Uraz Kaygılaroğlu'nun gizemli kız arkadaşının paniklemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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