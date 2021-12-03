Seda Bakan’ın Jennifer Lopez rüyası!

Seda Bakan, önceki gün Emirgan'da görüntülendi. Spordan çıktığını söyleyen güzel oyuncu Seda Bakan, muhabirlerle sohbet etti. Ayaküstü soruları yanıtlayan Seda Bakan, "Dün gece rüyamda Jennifer Lopez'i gördüm" diyerek rüyasını anlattı.

Seda Bakan, önceki gün Emirgan'da görüntülendi. Spordan çıktığını söyleyen oyuncu, keyifli hali dikkat çekti. Ayaküstü soruları yanıtlayan Bakan, muhabirlere rüyasını anlattı.

LOPEZ BİR TÜRKÇE KONUŞUYOR İNANAMADIM"

Milliyet'in haberine göre; Oyuncu, "Dün gece rüyamda Jennifer Lopez'i gördüm. Bir Türkçe konuşuyor inanamadım. 'Birlikte bir filmde oynamışız' diyor, bende diyorum ki, 'Allah Allah hangi filmde? Hatırlayamadım siz beni birisiyle karıştırıyorsunuz' Sonra anladım ki bir rüya; çünkü kadın Türkçe konuşuyor. Olamaz falan" şeklinde konuştu.

Seda Bakan, "Kabusla mı, mutlu mu uyandınız?" sorusuna, "Mutlulukla uyandım. Jennifer Lopez'i rüyamda görüp de kabusla uyanmış olabilir miyim" yanıtını verdi.

"DICAPRIO İLE KAMERA KARŞISINDA OLMAK İSTERDİM"

Bir çocuk annesi oyuncu, "Kiminle kamera karşısına geçmek istersiniz?" sorusuna, "Öyle bir şeyim yok ama herhalde Al Pacino, o da yaşlandı ama hadi Leonardo Dicaprio diyeyim, gençlik hali" cevabını verdi.