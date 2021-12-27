Trend Galeri Trend Magazin Seray Sever'den güzel haber geldi sosyal medya yıkıldı! 48 yaşındaki güzel oyuncu hamile hem de…

Seray Sever'den güzel haber geldi sosyal medya yıkıldı! 48 yaşındaki güzel oyuncu hamile hem de…

Üç yıl önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan 48 yaşındaki Seray Sever'den güzel haber geldi. Seray Sever'in hamile olduğu iddia edilmişti. Seray Sever ikiz bebekleri olacağı iddialarını doğruladı ve sosyal medyadan kendisine gelen tebrik mesajlarını paylaştı. Seray Sever'in hamilelik haberi magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Sever'den gelen güzel haber sosyal medyada kısa sürede trend oldu. İşte Seray Sever'in hamilelik iddialarına yanıtı…

Giriş Tarihi: 27.12.2021 08:30 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 08:38
Seray Sever’den güzel haber geldi sosyal medya yıkıldı! 48 yaşındaki güzel oyuncu hamile hem de…

Her fırsatta gerçek aşkı bulduğunu dile getiren Seray Sever hamile olduğu haberiyle gündeme geldi. İkiz bebek bekleyen Sever daha önce "Çok dua ediyorum. Şu an hayatta en çok istediğim şey, anne olmak" ifadelerini kullanmıştı.

Seray Sever’den güzel haber geldi sosyal medya yıkıldı! 48 yaşındaki güzel oyuncu hamile hem de…

Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile evli olan Seray Sever bir süredir Bodrum'da vakit geçiriyordu.

Seray Sever’den güzel haber geldi sosyal medya yıkıldı! 48 yaşındaki güzel oyuncu hamile hem de…

Gözlerden uzak yaşasa da zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme gelen Seray Sever hamile olduğunu doğruladı.

Seray Sever’den güzel haber geldi sosyal medya yıkıldı! 48 yaşındaki güzel oyuncu hamile hem de…

Ünlü oyuncu tebrik mesajlarını yayınlayarak "Yeğenlerimiz geliyor üç aydır çıtımızı çıkarmadık" yazan bir notu da paylaştı. Seray Sever paylaşıma nazar boncuğu koymayı da ihmal etmedi.

Seray Sever’den güzel haber geldi sosyal medya yıkıldı! 48 yaşındaki güzel oyuncu hamile hem de…

Geçtiğimiz yıl "Lerzan'la Çok Mutlu" konuk olan Sever, eşi Eray Sünbül ile ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamamıştı. Sünbül'e gördüğü ilk anda aşık olduğunu söyleyen ünlü isim, şu ifadeleri kullanmıştı:

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