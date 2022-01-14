Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen aşkından ilk kare geldi! Taze aşıklar böyle görüntülendi...

Oyuncu Serenay Sarıkaya özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmüyor.
Geçen aylarda Melisa Şenolsun'dan ayrılan işletmeci Umut Evirgen'in, bir süredir yine oyuncu olan Serenay Sarıkaya ile birlikte olduğu iddia ediliyordu.
Sarıkaya iddiaları yalanlasa da Evirgen birlikteliği kısa süre önce itiraf etti.
32 yaşındaki işletmeci, muhabirin "O zaman aşkı kabul ediyor musunuz?" sorusuna, "Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz" şeklinde flaş bir cevap verdi.
Aşk itirafının ardından taze aşıklardan da ilk kare geldi.