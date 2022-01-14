Trend Galeri Trend Magazin Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen aşkından ilk kare geldi! Taze aşıklar böyle görüntülendi...

Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen aşkından ilk kare geldi! Taze aşıklar böyle görüntülendi...

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, son dönemde yaptığı işlerin yanı sıra özel hayatıyla gündeme geliyor. Sarıkaya'nın adı son olarak Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun gibi isimlerle birliktelik yaşayan iş insanı Umut Evirgen ile anılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Evirgen'in, "Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz" itirafından sonra ikiliden ilk kare geldi. Taze aşıklar bakın nasıl görüntülendi...

Giriş Tarihi: 14.01.2022 15:22 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 15:45
Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen aşkından ilk kare geldi! Taze aşıklar böyle görüntülendi...

Oyuncu Serenay Sarıkaya özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmüyor.

Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen aşkından ilk kare geldi! Taze aşıklar böyle görüntülendi...

Geçen aylarda Melisa Şenolsun'dan ayrılan işletmeci Umut Evirgen'in, bir süredir yine oyuncu olan Serenay Sarıkaya ile birlikte olduğu iddia ediliyordu.

Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen aşkından ilk kare geldi! Taze aşıklar böyle görüntülendi...

Sarıkaya iddiaları yalanlasa da Evirgen birlikteliği kısa süre önce itiraf etti.

Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen aşkından ilk kare geldi! Taze aşıklar böyle görüntülendi...

32 yaşındaki işletmeci, muhabirin "O zaman aşkı kabul ediyor musunuz?" sorusuna, "Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz" şeklinde flaş bir cevap verdi.

Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen aşkından ilk kare geldi! Taze aşıklar böyle görüntülendi...

Aşk itirafının ardından taze aşıklardan da ilk kare geldi.

SON DAKİKA SON DAKİKA