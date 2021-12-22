Sihirli Annem'in Cem'i değişimi ile 'yok artık' dedirtti… 30 kilo veren Buğra Özmüldür’ü tanımak çok zor!

Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncularından Buğra Özmüldür'ün değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Sihirli Annem dizisinde, sürekli kardeşleriyle didişen, biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan, hırçın, tombul ve sevimli bir çocuk olan Cem'i canlandıran Buğra Özmüldür değişimiyle herkesi şaşırttı.

Aslında Buğra Özmüldür'ü henüz 10 yaşındayken ilk kez bir gazoz reklamında görmüştük.