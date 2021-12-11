Trend Galeri Trend Magazin Sinem Kobal her geçen gün güzelleşiyor! ‘Kız çocuğu güzelliği alır derler ama...’

Sinem Kobal her geçen gün güzelleşiyor! ‘Kız çocuğu güzelliği alır derler ama...’

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal'dan yeni paylaşım geldi. Sinem Kobal yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Kız çocuğu güzelliği alır derler ama Sinem her geçen gün güzelleşiyor, yorumları yapıldı. İşte Sinem'in son paylaşımı…