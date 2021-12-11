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Sinem Kobal her geçen gün güzelleşiyor! ‘Kız çocuğu güzelliği alır derler ama...’

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal'dan yeni paylaşım geldi. Sinem Kobal yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Kız çocuğu güzelliği alır derler ama Sinem her geçen gün güzelleşiyor, yorumları yapıldı. İşte Sinem'in son paylaşımı…

Giriş Tarihi: 11.12.2021 07:46 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 07:47
Sinem Kobal her geçen gün güzelleşiyor! ‘Kız çocuğu güzelliği alır derler ama...’

Son olarak 2017 yılında 'Yüz Yüze' adlı dizide rol alan Sinem Kobal, şimdilerde 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasını sunan Kenan İmirzalıoğlu 2016'da hayatını birleştirmişti.

Sinem Kobal her geçen gün güzelleşiyor! ‘Kız çocuğu güzelliği alır derler ama...’

Ekim 2020'de kızları Lalin'in dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncular, ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Sinem Kobal her geçen gün güzelleşiyor! ‘Kız çocuğu güzelliği alır derler ama...’

Dört aylık hamile olan Sinem Kobal, son halini Instagram hesabından "Pişşt" notuyla yayınladı.

Sinem Kobal her geçen gün güzelleşiyor! ‘Kız çocuğu güzelliği alır derler ama...’

Fit haliyle dikkat çeken 34 yaşındaki oyuncuya takipçilerinden binlerce beğeni ve çok sayıda yorum geldi.

Sinem Kobal her geçen gün güzelleşiyor! ‘Kız çocuğu güzelliği alır derler ama...’

İŞTE SİNEM KOBAL'IN ÇOK KONUŞULAN SON PAYLAŞIMI

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