Trend Galeri Trend Magazin Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu ikinci çocuk heyecanı yaşıyor… ‘Bize de sürpriz oldu’

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal'ın yeniden hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdilerde ikinci kez anne ve baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal çifti, önceki gün Emirgan'daki bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı.

Giriş Tarihi: 03.12.2021 07:54 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 07:55 PAYLAŞ