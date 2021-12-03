Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu ikinci çocuk heyecanı yaşıyor… ‘Bize de sürpriz oldu’

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal'ın yeniden hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdilerde ikinci kez anne ve baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal çifti, önceki gün Emirgan'daki bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı.
Beş yıl önce dünyaevine giren oyuncu çift, Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun mutlu evlilikleri devam ediyor. Şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşayan ikili, önceki gün Emirgan'daki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan çiftten Kobal, bebeğin cinsiyetini açıkladı.
2016 senesinde Cunda Adası'nda nikah masasına oturan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz yıl kızlarını kucaklarına almıştı. İlk kez bebek heyecanı yaşayan çift, çocuklarına 'Lalin' adını vermişti.
Milliyet'in haberine göre; Şimdilerde ikinci kez anne ve baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal çifti, önceki gün Emirgan'daki bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı.
"SAĞLIKLA GELSİN"
Arkadaşlarıyla kahvaltı yapan çift, çıkış kapısında soruları yanıtladı. Tebrikleri kabul eden çiftten Kobal, "Bize de sürpriz oldu, heyecanıyız mutluyuz" dedi. İmirzalıoğlu, "Sağlıkla sıhhatle gelsin inşallah" şeklinde konuştu.
İŞTE BEBEĞİN CİNSİYETİ
İkinci çocuklarının da kız olacağını müjdeleyen Kobal, "Allah isteyen herkese nasip etsin, çok güzel bir şey. Lalin'le beraber büyürler inşallah. Önemli olan bu sürecin sağlıkla geçmesi " ifadelerini kullandı.