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Songül Karlı minisini çekti pozunu verdi! Pırıltılı elbisesi ile göz dolduran Songül Karlı'ya övgüler yağdı!

48 yaşındaki Songül Karlı yine cesur pozları ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor. Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı son pozu ile yine olay oldu. Son günlerde yeni imajı ve cesur pozları ile gündemden düşmeyen türkücü Songül Karlı bu defa pırıltılı mini elbisesi ile göz doldurdu. İşte Songül Karlı'nın minili pozları ve yıllar içindeki değişimi...

Giriş Tarihi: 25.12.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 11:35
Songül Karlı minisini çekti pozunu verdi! Pırıltılı elbisesi ile göz dolduran Songül Karlı’ya övgüler yağdı!

Yaptırdığı estetik operasyonlarla oldukça değişen 48 yaşındaki Songül Karlı yine cesur pozları ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.

Songül Karlı minisini çekti pozunu verdi! Pırıltılı elbisesi ile göz dolduran Songül Karlı’ya övgüler yağdı!

"Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı derin göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyada sık sık ilgi odağı oluyor.

Songül Karlı minisini çekti pozunu verdi! Pırıltılı elbisesi ile göz dolduran Songül Karlı’ya övgüler yağdı!

Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor.

Songül Karlı minisini çekti pozunu verdi! Pırıltılı elbisesi ile göz dolduran Songül Karlı’ya övgüler yağdı!

Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı son pozu ile yine olay oldu.

Songül Karlı minisini çekti pozunu verdi! Pırıltılı elbisesi ile göz dolduran Songül Karlı’ya övgüler yağdı!

İşte Songül Karlı'nın minili pozları ve yıllar içindeki değişimi...

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