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Songül Karlı süper mini elbisesi ile mest etti! Pırıltılı elbisesi ile göz dolduran Songül Karlı'ya övgüler yağdı!

48 yaşındaki Songül Karlı yine cesur pozları ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor. Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı son pozu ile yine olay oldu. Son günlerde yeni imajı ve cesur pozları ile gündemden düşmeyen türkücü Songül Karlı bu defa pırıltılı mini elbisesi ile göz doldurdu. İşte Songül Karlı'nın minili pozları ve yıllar içindeki değişimi...