Trend Galeri Trend Magazin Spiker Buket Aydın'in sansürlediği derin göğüs dekoltesini arkadaşı ifşa etti! "Buket'e bir haller oldu"

Spiker Buket Aydın'in sansürlediği derin göğüs dekoltesini arkadaşı ifşa etti! "Buket'e bir haller oldu"

Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Buket Aydın, son dönemde Instagram pozları ile sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Son olarak yeniden Emir Sarıgül'e döndüğü konuşulan Buket Aydın paylaştığı dekolteli pozları ile "Buket'e bir haller oldu" dedirtmişti... Fazla kilolarından kurtulan ve yüzünde estetik dokunuşlar olduğu konuşulan Buket Aydın yeni yaşını dostları ile kutladı. Sosyal medya hesabından doğum günü karesi paylaşan Buket Aydın'ın derin göğüs dekoltesine sansür yapması dikkat çekerken asıl bomba arkadaşından geldi. Buket Aydın'ın son dönemde moda olan sütyensiz giyilen hırka ile pozunu arkadaşı ifşa etti.