Sunucu Esra Ceyhan aldığı kilolar sonrası değişimi ile şaşırttı! Esra Ceyhan’ın son halini görenler tanımakta zorlandı!

Ünlü sunucu Esra Ceyhan uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Esra Ceyhan kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat sürürken sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Atv'de bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar zirvede götürmüş güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu.