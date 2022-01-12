Survivor Nisa Bölükbaşı’nın şanssızlığı! Nisa Bölükbaşı kadrodan çıkarıldı!

Bu yıl All Star formatıyla ekrana gelecek olan Survivor yarışmasınnın ünlüler ve gönüller takımını daha önceki yıllara damga vuran isimler oluşturuyor. Survivor All Star 2022 'nin kadrosunda yok yok!

Survivor 2022 All Star heyecanı için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, Dominik'e giden yarışmacıların ilk oyun öncesi duygularını öğrenmek için bir canlı yayın açtı. Survivor meraklılarının gözünden ise bir ayrıntı kaçmadı.