Survivor Nisa Bölükbaşı’nın şanssızlığı! Nisa Bölükbaşı kadrodan çıkarıldı!

Bu yıl All Star formatıyla ekrana gelecek olan Survivor yarışmasınnın ünlüler ve gönüller takımını daha önceki yıllara damga vuran isimler oluşturuyor. Survivor All Star 2022'nin kadrosunda yok yok! Survivor 2022 ünlüler ve gönüllüler kadrosunun açıklanmasıyla birlikte sosyal medyada yer yerinden oynamıştı. Survivor 2022 All Star heyecanı için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, Dominik'e giden yarışmacıların ilk oyun öncesi duygularını öğrenmek için bir canlı yayın açtı. Survivor meraklılarının gözünden ise bir ayrıntı kaçmadı. Survivor'a sempatik tavırlarıyla damga vuran Nisa Bölükbaşı ortalarda yoktu. Nisa Bölükbaşı'ndan kötü haber geldi. Eski aşkı Barış Murat Yağcı ile yeniden yarışacak olan Nisa Bölükbaşı kadrodan çıkarıldı.
Survivor 2022 ünlüler ve gönüllüler kadrosunun açıklanmasıyla birlikte sosyal medyada yer yerinden oynamıştı.
Bu yıl All Star formatıyla ekrana gelecek olan Survivor yarışmasınnın ünlüler ve gönüller takımını daha önceki yıllara damga vuran isimler oluşturuyor. Survivor All Star 2022'nin kadrosunda yok yok!
Survivor 2022 All Star heyecanı için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, Dominik'e giden yarışmacıların ilk oyun öncesi duygularını öğrenmek için bir canlı yayın açtı. Survivor meraklılarının gözünden ise bir ayrıntı kaçmadı.
Survivor'a sempatik tavırlarıyla damga vuran Nisa Bölükbaşı ortalarda yoktu.
Nisa Bölükbaşı'ndan kötü haber geldi.