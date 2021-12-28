Trend Galeri Trend Magazin Taze anne Bergüzar Korel'den dikkat çeken paylaşım! Lohusalık pozu sosyal medyaya damga vurdu

Taze anne Bergüzar Korel'den dikkat çeken paylaşım! Lohusalık pozu sosyal medyaya damga vurdu

2009 yılında ünlü oyuncu Halit Ergenç ile evlenen Bergüzar Korel, 2010 yılında ilk çocuğu Ali'yi kucağına aldı. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti geçen yıl da ikinci oğlu Han'ın doğumuyla ailelerini büyütmenin heyecanını yaşamışlardı. Ünlü oyuncu 3 Kasım'da ise ilk kez kız annesi olmuş ve kızı Leyla'yı kucağına almıştı. Mutlu evliliklerini üç çocukla taçlandıran Bergüzar Korel'den lohusalık pozu geldi. Ünlü oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.