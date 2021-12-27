Tolga Arman ile birlikte olan Demet Şener'e nazar değdi! Korktuğu başına geldi!

Ünlü manken Demet Şener, özel hayatındaki gelişmelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı. Şimdilerde Tolga Arman ile birlikte olan Demet Şener'e nazar değdi. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde Demet Şener'i kaleme aldı. İşte o yazı…

"Biz birbirimize gönülden bağlıyız" dediği sevgilisi Tolga Arman ile mutlu mesut bir ilişkisi olan Demet Şener'e nazar değmiş.

Hemen yanlış anlamayın, aşkla değil sağlıkla ilgili sorun yaşıyor. Birkaç gün önce karşılaştığım Demet Hanım, "Yeni yıldan tek bir dileğim var; bu illet virüsten kurtulup başka işlere konsantre olmak" demişti.

Ama önceki gün öğrendim ki, yeni yıla giremeden Kovid-19'a yakalanmış.

Bu hastalıktan çok korktuğunu, o yüzden çok dikkat ettiğini söylemişti ama maalesef virüs onu da bulmuş.