Üç buçuk aylık hamile Fulya Zenginer aldığı darbeyle sarsıldı! Gerçek ortaya çıkınca şoke oldu

'Küçük Kadınlar' dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Fulya Zenginer, hayatının şokunu yaşadı. 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturan oyuncu Fulya Zenginer, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyurmuştu. Üç buçuk aylık hamile Fulya Zenginer'in anneannesi ve onun erkek kardeşleri tarafından dolandırıldığı iddia edildi.

Üç buçuk aylık hamile Fulya Zenginer'e büyük şok! Ünlü oyuncunun anneannesi ve onun erkek kardeşleri tarafından dolandırıldığı iddia edildi.

Babasını henüz çocuk yaştayken kaybeden, 3 yıl önce de anne acısı yaşayan Fulya Zenginer, bu kez akrabalarından aldığı darbeyle sarsıldı.

Hürriyet'in haberine göre; Zenginer'in dedesinden kalan milyonluk arsada kuzenleriyle birlikte payı vardı.

Erkek kardeşleriyle beraber plan yapan anneanne, torunlarından vekalet istedi, "Arsayı satayım, herkese kendi payının parasını vereyim" dedi. Fulya Zenginer ve kuzenleri, anneanneye vekalet verdi.