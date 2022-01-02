Ünlü isimler yeni yıla evde girdi!

İnci Türkay, 2022'ye ailesiyle birlikte Meksika'da girdi. Oyuncu, fotoğrafına "Sağlık, mutluluk, neşe dolu bir yıl dileriz. Meksika'dan selamlar" notu düştü.

Deniz Uğur, eşi Erdinç Gülener ile yılbaşına özel çektirdiği bu pozu, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu Umut Oğuz, ailesiyle pijama partisi yaptı. Yılbaşını evde geçiren ailenin bu karesine yorum ve beğeni yağdı.