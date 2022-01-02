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Ünlü isimler yeni yıla evde girdi!

Sanat, spor ve iş dünyasının ünlü isimleri, pandemi şartları nedeniyle tedbiri elden bırakmayıp 2022'ye aile arasında girmeyi tercih etti. İşte ünlülerin evlerinden sıcacık kareler…

Giriş Tarihi: 02.01.2022 07:04 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 07:04
Ünlü isimler yeni yıla evde girdi!

İnci Türkay, 2022'ye ailesiyle birlikte Meksika'da girdi. Oyuncu, fotoğrafına "Sağlık, mutluluk, neşe dolu bir yıl dileriz. Meksika'dan selamlar" notu düştü.

Ünlü isimler yeni yıla evde girdi!

Deniz Uğur, eşi Erdinç Gülener ile yılbaşına özel çektirdiği bu pozu, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü isimler yeni yıla evde girdi!

Oyuncu Umut Oğuz, ailesiyle pijama partisi yaptı. Yılbaşını evde geçiren ailenin bu karesine yorum ve beğeni yağdı.

Ünlü isimler yeni yıla evde girdi!

Hande Demir, "Güzelliklerle gel" notuyla paylaştığı fotoğrafıyla beğeni topladı. Medyatik güzel, yeni yılı çocuklarıyla karşıladı.

Ünlü isimler yeni yıla evde girdi!

Yeni yılı ailesiyle karantinada karşılayan Rojda Demirer, fotoğrafın altına iyi olduklarını belirten bir not düştü. Oyuncu, "Kovid'i hafif atlatıyoruz" dedi.

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