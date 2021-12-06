Ünlü oyuncu Melis Sezen derin göğüs dekolteli beyaz elbisesiyle sosyal medyanın diline düştü!

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen, Altın Kelebek Ödülleri Töreni'ne hem kıyafeti hem de ödül aldığı sırada yaptığı konuşmayla damga vurdu. Derin göğüs dekolteli beyaz elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen, ödülünü alırken "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım" sözleriyle çok konuşuldu. Melis Sezen, hem elbisesiyle hem de yaptığı konuşma ile sosyal medyanın diline düştü. İşte sosyal medyada trend olan Melis Sezen'in o elbisesi…
Ünlü oyuncu Melis Sezen, katıldığı ödül töreninde kırmızı halıya damgasını vurdu. Melis Sezen, dekoltesiyle dikkat çekti.
"BUNU TUTUYORUM ÇÜNKÜ ELİMDE"
Törende ödülü almak için sahneye çıkan Sezen, yaptığı konuşmayla gündeme bomba gibi düştü.
Sezen, "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın lütfen. Artık inmem lazım." ifadelerine kullandı. Bu sözler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Derin göğüs dekolteli beyaz elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen, sosyal medyanın diline düştü.
Melis Sezen, hem elbisesiyle hem de yaptığı konuşma ile sosyal medyada gündem oldu.