Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'den bu itirafı kimse beklemiyordu! "Çok aşık oldum"

Şimdilerde Serenay Sarıkaya ile birlikte olan işletmeci Umut Evirgen ile 3 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda bitiren Tuba Büyüküstün, son yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.
Son dönemde kimseyle yan yana görünmeyen Büyüküstün, 2011 yılında da Onur Saylak ile evlenmiş ve 2017 yılında ayrılmışlardı.
Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında tanınan güzel oyuncu, paylaşımı ile 'kime aşık oldu?' sorusunu akıllara getirdi.
"ÇOK AŞIK OLDUM"
Tuba Büyüküstün paylaşımında şunları dile getirdi:
Neden bilmiyorum, nasıl hiç bilmiyorum, aşık oldum... Hem de belli çok, çok aşık oldum... Olmuşum bir ara ama artık birbirimize baktığımız yerde acımsı bir tat var. Yok acı değil, daha çok kekremsi... Hani olmamış hurmayı yersiniz ya diliniz damağınıza yapışır. Öyle. Ne vardır ne yok, ne keyif verir ne de atabilirsiniz. Aynen öyle o keyifsiz yapışkanlıkla kalakaldık işte...