Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşinin yakışıklı oyuncu olduğunu öğrenenler çok şaşırdı!

Yargı'nın Avukat Seda'sı olarak büyük beğeni toplayan Nergis Öztürk özel hayatı ile en çok merak edilen ünlü isimlerden oldu.

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinin kadrosuna geçtiğimiz haftalarda dahil olan sevilen oyuncu Nergis Öztürk sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yargı'nın Seda'sı Nergis Öztürk'ün meğer eşi de çok ünlüymüş.

Nergis Öztürk'ün 2014 yılında hayatını yakışıklı oyuncu ile birleştirdiğini ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor. İşte Yaman adında bir de oğlu olan Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk'ün oyuncu eşi...