Trend Galeri Trend Magazin Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşinin yakışıklı oyuncu olduğunu öğrenenler çok şaşırdı!

Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk'ün eşinin yakışıklı oyuncu olduğunu öğrenenler çok şaşırdı!

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinin kadrosuna geçtiğimiz haftalarda dahil olan sevilen oyuncu Nergis Öztürk sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Yargı'nın Avukat Seda'sı olarak büyük beğeni toplayan Nergis Öztürk özel hayatı ile en çok merak edilen ünlü isimlerden oldu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yargı'nın Seda'sı Nergis Öztürk'ün meğer eşi de çok ünlüymüş. Nergis Öztürk'ün 2014 yılında hayatını yakışıklı oyuncu ile birleştirdiğini ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor. İşte Yaman adında bir de oğlu olan Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk'ün oyuncu eşi...

Giriş Tarihi: 13.12.2021 08:02 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 08:08
Yargı’nın Avukat Seda’sı Nergis Öztürk’ün eşinin yakışıklı oyuncu olduğunu öğrenenler çok şaşırdı!

Yargı'nın Avukat Seda'sı olarak büyük beğeni toplayan Nergis Öztürk özel hayatı ile en çok merak edilen ünlü isimlerden oldu.

Yargı’nın Avukat Seda’sı Nergis Öztürk’ün eşinin yakışıklı oyuncu olduğunu öğrenenler çok şaşırdı!

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinin kadrosuna geçtiğimiz haftalarda dahil olan sevilen oyuncu Nergis Öztürk sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Yargı’nın Avukat Seda’sı Nergis Öztürk’ün eşinin yakışıklı oyuncu olduğunu öğrenenler çok şaşırdı!

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yargı'nın Seda'sı Nergis Öztürk'ün meğer eşi de çok ünlüymüş.

Yargı’nın Avukat Seda’sı Nergis Öztürk’ün eşinin yakışıklı oyuncu olduğunu öğrenenler çok şaşırdı!

Nergis Öztürk'ün 2014 yılında hayatını yakışıklı oyuncu ile birleştirdiğini ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor. İşte Yaman adında bir de oğlu olan Yargı'nın Avukat Seda'sı Nergis Öztürk'ün oyuncu eşi...

Yargı’nın Avukat Seda’sı Nergis Öztürk’ün eşinin yakışıklı oyuncu olduğunu öğrenenler çok şaşırdı!

Nergis Öztürk'ün kendisi gibi oyuncu Cemal Toktaş ile 7 yıldır mutlu bir evliliği var.

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