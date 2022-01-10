Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan’ın eşi bakın kim çıktı! Sosyal medya çalkalandı meğer aynı dizide…

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinin dikkat çeken isimlerinden biri de Uğur Aslan. Dizide Eren Komiser'i canlandıran genç oyuncu Uğur Aslan'ın eşi ise görenleri şaşırttı. İşte başarılı oyuncu Uğur Aslan'ın merak edilen eşi…
49 yaşındaki başarılı oyuncu Uğur Aslan'ın kiminle evli olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız.
Uğur Aslan Yargı dizisinin de senaryosunu yazan ünlü senarist Sema Ergenekon ile evli.
Üniversite yıllarında tanışan çift, Sema Ergenekon'un meme kanserine yakalanması sonrası zor günler geçirmiş, Sema Ergenekon, eşi Uğur Aslan'ın desteğiyle hastalığı yenmişti.
Uğur Aslan, eşi Sema Ergenekon'un bir fotoğrafını paylaşıp şu notu düşmüştü:
Kadınım, ömürlerimizi birbirine kattığımız her saniyeye şükürler ediyorum. Çocukluğumda aradığım pamuk kozasındaki o beyazlığın sen olduğunu bilseydim, o minicik yüreğimi sende büyütmeye daha erken gelirdim. Seni seviyorum.