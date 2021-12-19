Trend Galeri Trend Magazin Yargı'nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal 52 yaşında ikinci kez baba olmuştu... İşte güzeller güzeli eşi ve kızları...

Yargı'nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal 52 yaşında ikinci kez baba olmuştu... İşte güzeller güzeli eşi ve kızları...

Yargı dizisi ile ekranlara dönen usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal hayat verdiği Metin komiser karakteri ile yine adından söz ettirdi. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisinde Savcı Ilgaz'ın babası 'Metin komiser'e hayat veren Hüseyin Avni Danyal sosyal medyanın merak edilen isimlerinden oldu. Hüseyin Avni Danyal'ın hayatını araştıran hayranları çok şaşırdı. Yedi yıl önce 52 yaşında ikinci kez baba olan ünlü oyuncunun Deniz adını verdiği bir kızı daha oldu. Yargı'nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz'i görenler söylemeden edemiyor. Bakın Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz kime benziyor... İşte Yargı dizisi oyuncusu Hüseyin Avni Danyal'ın eşi ve kızları...

Giriş Tarihi: 19.12.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 11:12
Yargı’nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal 52 yaşında ikinci kez baba olmuştu... İşte güzeller güzeli eşi ve kızları...

Usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal Yargı dizisinde hayat verdiği Metin komiser karakteri ile yine adından söz ettirdi. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisinde Savcı Ilgaz'ın babası 'Metin komiser'e canlandıran Hüseyin Avni Danyal sosyal medyanın merak edilen isimlerinden oldu.

Yargı’nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal 52 yaşında ikinci kez baba olmuştu... İşte güzeller güzeli eşi ve kızları...

Hüseyin Avni Danyal'ın hayatını araştıran hayranları çok şaşırdı.

Yargı’nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal 52 yaşında ikinci kez baba olmuştu... İşte güzeller güzeli eşi ve kızları...

Yedi yıl önce 52 yaşında ikinci kez baba olan ünlü oyuncu verdiği bir röportajda Eşi Özgen Kılıçarslan ve evliliği için şunları söylemişti:

Yargı’nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal 52 yaşında ikinci kez baba olmuştu... İşte güzeller güzeli eşi ve kızları...

"Yaşam tecrübem, öğrendiklerim doğru bir evlilik yapmama neden oldu. Çok mutlu bir evlilik yaşıyorum. Yeni bir çocuk ve yeni bir enerjiyle hayata bakıyorum. Ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım...

Yargı’nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal 52 yaşında ikinci kez baba olmuştu... İşte güzeller güzeli eşi ve kızları...

Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evliliğe ikna etmem çok uzun sürdü. O hiç evlenmekten yana değildi. Eşimi evlenmeye ve çocuk yapmaya ben ikna ettim'"demişti.

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