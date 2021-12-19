Yargı’nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal 52 yaşında ikinci kez baba olmuştu... İşte güzeller güzeli eşi ve kızları...

Hüseyin Avni Danyal'ın hayatını araştıran hayranları çok şaşırdı.

Yedi yıl önce 52 yaşında ikinci kez baba olan ünlü oyuncu verdiği bir röportajda Eşi Özgen Kılıçarslan ve evliliği için şunları söylemişti:

"Yaşam tecrübem, öğrendiklerim doğru bir evlilik yapmama neden oldu. Çok mutlu bir evlilik yaşıyorum. Yeni bir çocuk ve yeni bir enerjiyle hayata bakıyorum. Ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım...