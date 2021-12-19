Yargı’nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal 52 yaşında ikinci kez baba olmuştu... İşte güzeller güzeli eşi ve kızları...

Usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal Yargı dizisinde hayat verdiği Metin komiser karakteri ile yine adından söz ettirdi. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisinde Savcı Ilgaz'ın babası 'Metin komiser'e canlandıran Hüseyin Avni Danyal sosyal medyanın merak edilen isimlerinden oldu.
Hüseyin Avni Danyal'ın hayatını araştıran hayranları çok şaşırdı.
Yedi yıl önce 52 yaşında ikinci kez baba olan ünlü oyuncu verdiği bir röportajda Eşi Özgen Kılıçarslan ve evliliği için şunları söylemişti:
"Yaşam tecrübem, öğrendiklerim doğru bir evlilik yapmama neden oldu. Çok mutlu bir evlilik yaşıyorum. Yeni bir çocuk ve yeni bir enerjiyle hayata bakıyorum. Ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım...
Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evliliğe ikna etmem çok uzun sürdü. O hiç evlenmekten yana değildi. Eşimi evlenmeye ve çocuk yapmaya ben ikna ettim'"demişti.