1700 yaşındaki Ana Tanrıça "Kybele" 60 yılın ardından yurda döndü!

" Afyonkarahisar olarak biz bunun sevincini yaşıyoruz. Milletvekillerimiz, belediye başkanımız ve rektörümüzle bu mutluluğumuzu bütün halkımızla paylaşmak istedik. 58 santimetre boyunda olan heykelimiz, 1960'lı yıllarda Çavdarlı köyünden gittiği biliniyor. Bugün tekrar doğduğu topraklara geri gelmesi gerçekten bizleri çok memnun ediyor."

Çiçek, Afyonkarahisar'ı gizemli şehir olarak ifade ettiklerini vurgulayarak, "Şehrimizin her yerinde antik dönemlerden itibaren inanılmaz tarihi eserler ve yapılara sahip. Dolayısıyla Afyonkarahisar'ın her yerinde ve ilçesinde Hitit, Frig ve Tunç devrine kadar giden tarihi eserleri ile zenginlikleri ülkemize tarihi ve kültürel anlamda değer katıyor. Bugün de Kybele heykelinin asıl ait olduğu yerde olması bizleri çok mutlu ediyor ve gururluyuz." diye konuştu.