2022 Alpine A110 örtüsü kaldırıldı! Yenilenen A110 üç farklı model olarak satışa sunulacak

Fransız üretici, içten yanmalı motorların devri kapanmadan önce, Renault Megane RS'in turboşarjlı 1.8 litrelik motorunu kullanan A110 modeli ile Porsche Cayman'ı devirmek istiyor.

Yeni tanıtılan A110 modeli iki farklı donanım seviyesine sahip olacak. Aracın A110 S versiyonu 300 bg güç ve 340 Nm tork üretecek. Bu da modelin önceki modelinden sadece 12 bg ve 20 Nm tork daha fazla.

Markanın amiral gemisi 0'dan 100'e sadece 4.2 saniyede ulaşacak ve 275 km/sa azami sürate ulaşabilecek. Otomobilin her iki aksında da 320 milimetrelik disklere sahip Brembo frenler bulunacak. Aracın ön tekerleklerinde 215/40 R18, arka tekerleklerinde ise 245/40 R18 ölçülerindeki Michelin Pilot Sport 4 lastikleri bulunacak.

Otomobilin S versiyonu daha iyi yol tutuşu için daha sert bir şasi ve süspansiyon ayarına sahip olacak. Aynı zamanda aracın ağırlığı ekipman seviyesine bağlı olarak 1.102 ila 1.140 kilogram aralığında olacak.