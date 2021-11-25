Trend Galeri Trend Yaşam 2022 Alpine A110 örtüsü kaldırıldı! Yenilenen A110 üç farklı model olarak satışa sunulacak

2022 Alpine A110 örtüsü kaldırıldı! Yenilenen A110 üç farklı model olarak satışa sunulacak

Automobiles Alpine veya kısaca Alpine, elektrikli araçlar konusunda önemli atılım yapan markalardan biri. Renault'un sahibi olduğu üretici, daha önce yaptığı açıklamada 2030'dan itibaren tamamen elektrikli araçlara geçiş yapacağını belirtmişti. İsimsiz sektör kaynaklarına göre Alpine şu anda birkaç farklı elektrikli otomobil projesine odaklanmış durumda. Bir yanda bu gelişmeler konuşulurken diğer yandan Alpine, içten yanmalı motora sahip Alpine A110'u resmen tanıttı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.11.2021 14:25 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 14:29
2022 Alpine A110 örtüsü kaldırıldı! Yenilenen A110 üç farklı model olarak satışa sunulacak

Fransız üretici, içten yanmalı motorların devri kapanmadan önce, Renault Megane RS'in turboşarjlı 1.8 litrelik motorunu kullanan A110 modeli ile Porsche Cayman'ı devirmek istiyor.

2022 Alpine A110 örtüsü kaldırıldı! Yenilenen A110 üç farklı model olarak satışa sunulacak

Yeni tanıtılan A110 modeli iki farklı donanım seviyesine sahip olacak. Aracın A110 S versiyonu 300 bg güç ve 340 Nm tork üretecek. Bu da modelin önceki modelinden sadece 12 bg ve 20 Nm tork daha fazla.

2022 Alpine A110 örtüsü kaldırıldı! Yenilenen A110 üç farklı model olarak satışa sunulacak

Markanın amiral gemisi 0'dan 100'e sadece 4.2 saniyede ulaşacak ve 275 km/sa azami sürate ulaşabilecek. Otomobilin her iki aksında da 320 milimetrelik disklere sahip Brembo frenler bulunacak. Aracın ön tekerleklerinde 215/40 R18, arka tekerleklerinde ise 245/40 R18 ölçülerindeki Michelin Pilot Sport 4 lastikleri bulunacak.

2022 Alpine A110 örtüsü kaldırıldı! Yenilenen A110 üç farklı model olarak satışa sunulacak

Otomobilin S versiyonu daha iyi yol tutuşu için daha sert bir şasi ve süspansiyon ayarına sahip olacak. Aynı zamanda aracın ağırlığı ekipman seviyesine bağlı olarak 1.102 ila 1.140 kilogram aralığında olacak.

2022 Alpine A110 örtüsü kaldırıldı! Yenilenen A110 üç farklı model olarak satışa sunulacak

Modelin GT versiyonu da S versiyonu gibi aynı motoru kullanacak. Ancak deri kaplı ayarlanabilir Comfort koltuklar, kameralı ön ve arka park asistanı gibi ekstra özelliklerle birlikte çıkış yapacak. S versiyonunun aksine, şasi ve süspansiyon daha yumuşak bir sürüş için ayarlanacak.

SON DAKİKA SON DAKİKA