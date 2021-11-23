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2022 model Kia Niro perdeyi araladı! Otomotiv devinden ipucu görselleri geldi

Kia son günlerin en popüler isimlerinden biri oldu. 2021 Los Angeles Otomobil Fuarı'nda EV9 konsept modeliyle dikkatleri üstüne çeken Kia, şimdi de yeni nesil Niro için ipucu görselleri paylaştı. 2022 Kia Niro, 25 Kasım'da resmen tanıtılacak.

Giriş Tarihi: 23.11.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 11:51
2022 model Kia Niro perdeyi araladı! Otomotiv devinden ipucu görselleri geldi

Uzun süredir kamuflajlı bir şekilde test edilen yeni 2022 Kia Niro'nun iç ve dış tasarımına ilişkin ipuçları paylaşıldı. Ayrıca yeni nesil SUV'un 25 Kasım'da tanıtılacağı da onaylandı.

Koreli üreticinin zıtlıklardan esinlenen 'Opposites United' tasarım felsefesiyle tasarlanan 2022 Kia Niro'nun gövdesinde 2019 yılında gösterilen HabaNiro konseptinden izler görmekteyiz. Bu izler şimdilik yoğun olarak aydınlatmalarda karşımıza çıkıyor. Ön kaputun şekli, LED gündüz farları, arkadaki dikey stoplar ve C-sütunundaki renk farkı, ilk göze çarpan benzerlikler arasında.

2022 model Kia Niro perdeyi araladı! Otomotiv devinden ipucu görselleri geldi

2022 Kia Niro'nun iç mekanında da şirketin diğer yeni modellerine benzer bir anlayış söz konusu. Gösterge ve multimedya ekranları, sürücünün önündeki tek bir panelde toplanmış. Ayrıca araçta Kia EV6'daki direksiyonun aynısı kullanılmış gibi görünüyor. Öte yandan orta konsoldaki klima kontrolleri ve konsol üzerindeki çizgilerden oluşan ambiyans aydınlatması da dikkat çekiyor.

2022 model Kia Niro perdeyi araladı! Otomotiv devinden ipucu görselleri geldi

Yeni nesil Niro'nun hibrit, şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve tamamen elektrikli versiyonlarla satılmaya devam etmesi bekleniyor. Bu da demek oluyor ki, altyapıda şirketin E-GMP mimarisi bulunmayacak. Model büyük ihtimalle selefinin kullandığı platformun güncellenmiş bir versiyonu üzerine inşa edilecek. Öte yandan PHEV ve elektrikli versiyonların menzilinde artış yaşanması da beklentiler arasında.

2022 model Kia Niro perdeyi araladı! Otomotiv devinden ipucu görselleri geldi

Yeni model, 25 Kasım'da Seul Mobilite Fuarı'nda görücüye çıkacak. (Donanımhaber)

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