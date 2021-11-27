2022 Suzuki S-Cross resmen açıklandı! Özellikleri nedir, ne zaman çıkacak?

Tasarımı tamamen değişen 2022 Suzuki S-Cross; yükselen ön profili, parlak siyah ön panjuru, yeni LED aydınlatmaları ve daha kaslı görünen motor kaputuyla dikkat çekiyor. Çamurluk ve eteklerdeki siyah plastik parçaları daha da belirginleşen modelde, gri renkli ön-arka koruma plakalarıyla crossover karakterine vurgu yapılmış. Arka bölümde ise bagaj spoyleri ve selefindekilere göre daha büyük olan yeni stop lambaları göze çarpıyor.

2022 Suzuki S-Cross'un görüntüsü, selefine göre daha büyükmüş hissi yaratıyor. Ancak ölçülere bakıldığında boy, genişlik, yükseklik ve aks mesafesi değerlerinin değişmediğini görüyoruz. Buna rağmen Suzuki, daha konforlu bir yaşam alanının kullanıcıları beklediğinin altını çiziyor. Alt seviyelerdeki Motion donanım seviyesinde 7 inç multimedya ekranı, ısıtmalı koltuklar, çift bölgeli klima, LED aydınlatmalar ve anahtarsız giriş özellikleri mevcut.

Yenilenen crossover'ın Ultra isimli donanım seviyesinde ise Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip 9 inç multimedya ekranı devreye giriyor. Bu donanım seviyesinde ayrıca uydu navigasyon, deri koltuklar ve panoramik cam tavan da mevcut. Bunun yanı sıra tüm modellerde trafik işareti algılama, adaptif hız sabitleyici ve kör nokta görüntüleme sistemi bulunuyor.

Kaputun altında hafif hibrit teknolojisine sahip 1.4 litre benzinli ünite görev yapıyor. 127 beygir güç ve 235 Nm tork üreten motor, yeni S-Cross'un 0-100 km/s hızlanmasını 9.5 saniyede tamamlamasını sağlıyor. 6 ileri manuel veya 6 ileri otomatik şanzımanla kombine edilebilen modelde Allgrip dört tekerlekten çekiş opsiyonu da bulunuyor.