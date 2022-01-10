60 yıllık gizem çözüldü! Bilim insanları Dyatlov Geçidi olayının sırrını ortaya çıkardı!

9 kişinin yaşamını yitirdiği bu olayla ilgili olarak şimdiye kadar dudak uçuklatıcı iddialar ortaya atıldı. Kimileri ekibin uzaylılar tarafından öldürüldüğünü, kimileri ise bir canavarın kampa saldırdığını söyledi. Bazıları ise Kholat Syakhl Dağı'nda gizli bir askeri üs olduğunu ve yapılan askeri bir deney sonucu ekipteki insanların hayatını kaybettiğini belirtti. Bilim insanlarına göre bu iddiaların hiçbiri doğru değil. Ekipteki insanlar başka bir sebeple öldü.
Bundan 60 yıl önce Sovyetler Birliği'nde Ural Politeknik Enstitüsü'nden 9 kişilik bir öğrenci ekibi, Ural Dağları'nın kuzeyine bir keşif için yola çıktı. Bu onların son yolculuğu oldu.
Yerel dilde "Ölüm Dağı" anlamına gelen Kholat Syakhl Dağı'nın dondurucu yamaçlarında hayatını kaybeden ekibin başına neler geldiği yıllardır gizemini koruyordu.
Literatüre Dyatlov Geçidi vakası olarak geçen bu olay ile ilgili kar canavarından uzaylılara ve gizli askeri deneylere, çok sayıda komplo teorisi ortaya atıldı.
Independent'ta yer alan habere göre, onlarca komplo teorisine ev sahipliği yapan Dyatlov Geçidi vakası için bilim insanları bir açıklama getirdi.