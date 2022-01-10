60 yıllık gizem çözüldü! Bilim insanları Dyatlov Geçidi olayının sırrını ortaya çıkardı!

9 kişinin yaşamını yitirdiği bu olayla ilgili olarak şimdiye kadar dudak uçuklatıcı iddialar ortaya atıldı. Kimileri ekibin uzaylılar tarafından öldürüldüğünü, kimileri ise bir canavarın kampa saldırdığını söyledi. Bazıları ise Kholat Syakhl Dağı'nda gizli bir askeri üs olduğunu ve yapılan askeri bir deney sonucu ekipteki insanların hayatını kaybettiğini belirtti. Bilim insanlarına göre bu iddiaların hiçbiri doğru değil. Ekipteki insanlar başka bir sebeple öldü.