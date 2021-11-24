Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor ne zaman başlıyor? Survivor All Star kadrosu belli oldu mu, kimler var?

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor yeni sezon için geri sayım devam ediyor. Bu yıl Survivor, All Star konsepti ile ekranlarda olacak. İzleyiciler MasterChef Türkiye'de finale doğru gidilirken, Survivor 2022 ne zaman başlayacak, Survivor All Star kadrosu belli oldu mu sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan Survivor tarihine ilişkin programın yapımcısı Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Ilıcalı bir konferans çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayarak kadronun belli olduğu bilgisini verdi. Peki, Survivor ne zaman başlıyor? Survivor 2022'de kimler var?
Survivor ne zaman başlıyor, Survivor All Star kadrosu belli oldu mu soruları izleyicilerin gündeminde yer alıyor. MasterChef Türkiye'de adım adım finale yaklaşılırken, Survivor'a ilişkin ayrıntılar merak edilmeye başlandı. İzleyiciler, Survivor 2022 ne zaman başlayacak, Survivor All Star kadrosu belli oldu mu sorularına yanıt arıyor. Konuya ilişkin beklenen açıklama programın yapımcısı Acun Ilıcalı'dan geldi.
SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
AcunMedya Akademi'de öğrencilerle buluşan Ilıcalı, konferans çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Survivor 2022 All Star kadrosu ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi.
KADRO BELLİ
Kadronun belli olduğu bilgisini veren Acun ıIlıcalı isimleri duyuracakları tarih için yakın bir zamanı işaret etti.
Ilıcalı, kadrolara ilişkin soruya "Kadrolar belli oldu, pazartesi veya salı muhtemelen açıklayacağız, ben de heyecanla bekliyorum." yanıtını verdi. Survivor 2022 sezonunun geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında ocak sonu-şubat ortası gibi ekran macerasına başlaması bekleniyor.
KULİSLERDE KONUŞULAN İSİMLER
Eski sezon yarışmacılarının mücadele edeceği All Star'da yer alacağı kesinleşen ilk ismin Barış Murat Yağcı olduğu öğrenilmişti.
Survivor All Star 2022'nin ikinci yarışmacısının da Aleyna Kalaycıoğlu olduğu ileri sürüldü. Barış Murat Yağcı ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından Gizem Kerimoğlu ve Merve Aydın'ın da kadroda yer alabileceği iddia ediliyor.