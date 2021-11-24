Trend Galeri Trend Yaşam Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor ne zaman başlıyor? Survivor All Star kadrosu belli oldu mu, kimler var?

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor ne zaman başlıyor? Survivor All Star kadrosu belli oldu mu, kimler var?

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor yeni sezon için geri sayım devam ediyor. Bu yıl Survivor, All Star konsepti ile ekranlarda olacak. İzleyiciler MasterChef Türkiye'de finale doğru gidilirken, Survivor 2022 ne zaman başlayacak, Survivor All Star kadrosu belli oldu mu sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan Survivor tarihine ilişkin programın yapımcısı Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Ilıcalı bir konferans çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayarak kadronun belli olduğu bilgisini verdi. Peki, Survivor ne zaman başlıyor? Survivor 2022'de kimler var?