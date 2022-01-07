Adana’da öldü sanılan bebek 6 gün önce kazılan mezarına defnedildi! Cenazeden yürek burkan görüntüler!

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 Ocak'tan bu yana tedavisi süren erkek bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hasan Sert gazetecilere şunları söyledi:

"Vefat etti, bir umuttu. Ben dün kendi açımdan umutlandım ama doktorlar 'Durumu aynı' dedi. Ben kendi kendime umutlandım. Başka bir şey diyemiyorum.