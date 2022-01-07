Adana’da öldü sanılan bebek 6 gün önce kazılan mezarına defnedildi! Cenazeden yürek burkan görüntüler!

Adana'da 5 aylık doğan ve öldü sanılırken defin öncesi ağlamasıyla yaşadığı anlaşılan mucize bebek hayata tutunmuştu. Mucize bebek Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yürekleri yakan bebeğin naaşı, kendisi için 6 gün önce açılan mezara, cenaze namazından sonra defnedildi.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 Ocak'tan bu yana tedavisi süren erkek bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Acılı baba Hasan ve anne Melek Sert, hastanede gözyaşı döktü.
Hasan Sert gazetecilere şunları söyledi:
"Vefat etti, bir umuttu. Ben dün kendi açımdan umutlandım ama doktorlar 'Durumu aynı' dedi. Ben kendi kendime umutlandım. Başka bir şey diyemiyorum.
'EVLADININ İKİ DEFA ÖLÜM HABERİNİ ALIYORSUN'
Evladının iki defa ölüm haberini alıyorsun. Aradılar, 'Durumu kötü' dediler. 'Kalp masajı yapıyoruz hastaneye gelin' dediler. Takdiriilahi, alacağı nefes bu kadarmış."
Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından bebeğin cenazesi baba Sert'in kucağında Yüreğir ilçesindeki Herekli Mezarlığı'na götürüldü.