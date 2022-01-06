Akademisyen yaptığı evle hayran bıraktı! Çamur, arpa samanı, kül ve keçi kılı kullandı

Ürdünlü akademisyen Hamed Yusuf Nazzal'ın uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra doğduğu kent El-Mefrak'a dönerek doğayla uyumlu malzemelerden geleneksel mimariye uygun şekilde yaptığı ev hem görsel hem de yapı yöntemi açısından büyük ilgi görüyor.

Nazzal, 1998'de İskoçya'nın Glasgow Üniversitesinde İngiliz edebiyatı alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı ve ABD'de 11 yıl öğretmenlik yaptı. Bir ABD dergisinde medya sorumlusu ve yazı işleri müdürü olarak da görev yapan Nazzal'ın, yayınlanmış 200'e yakın makalesi ve melez edebiyat konusunda birçok yayını bulunuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 5 yıl tercümanlık yaptıktan sonra 2016'da ülkesine dönen Nazzal, kendisine akademik hayatından tamamen farklı bir yol çizdi.

EVİN YAPIMINDA ÇAMUR, ARPA SAMANI, KÜL VE KEÇİ KILI KULLANDI Nazzal'ın çamur ve samandan yaptığı ev, bugünlerde "eskinin modern yorumunu" görmek isteyenlerin ilgiyle ziyaret ettiği bir yer haline geldi.