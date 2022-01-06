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Akademisyen yaptığı evle hayran bıraktı! Çamur, arpa samanı, kül ve keçi kılı kullandı

Kimi insanlar mimari zekalarını ilginç bir şekilde ortaya koyarak hayran bırakan işler ortaya çıkarıyor. İşte bu kişilerden biri! Geleneksel ile moderni birleştirdi. Muhteşem bir ev yaptı. Ürdünlü akademisyen Hamed Yusuf Nazzal'ın uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra doğduğu kent El-Mefrak'a dönerek doğayla uyumlu malzemelerden geleneksel mimariye uygun şekilde yaptığı ev hem görsel hem de yapı yöntemi açısından büyük ilgi görüyor. Evin yapımı ve son hali gerçekten şaşkına çeviren cinsten.

Giriş Tarihi: 06.01.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 16:59
Akademisyenin yaptığı ev hayran bıraktı! Çamur, arpa samanı, kül ve keçi kılı kulandı

Ürdünlü akademisyen Hamed Yusuf Nazzal'ın uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra doğduğu kent El-Mefrak'a dönerek doğayla uyumlu malzemelerden geleneksel mimariye uygun şekilde yaptığı ev hem görsel hem de yapı yöntemi açısından büyük ilgi görüyor.

Akademisyenin yaptığı ev hayran bıraktı! Çamur, arpa samanı, kül ve keçi kılı kulandı

Nazzal, 1998'de İskoçya'nın Glasgow Üniversitesinde İngiliz edebiyatı alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı ve ABD'de 11 yıl öğretmenlik yaptı.

Bir ABD dergisinde medya sorumlusu ve yazı işleri müdürü olarak da görev yapan Nazzal'ın, yayınlanmış 200'e yakın makalesi ve melez edebiyat konusunda birçok yayını bulunuyor.

Akademisyenin yaptığı ev hayran bıraktı! Çamur, arpa samanı, kül ve keçi kılı kulandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 5 yıl tercümanlık yaptıktan sonra 2016'da ülkesine dönen Nazzal, kendisine akademik hayatından tamamen farklı bir yol çizdi.

Akademisyenin yaptığı ev hayran bıraktı! Çamur, arpa samanı, kül ve keçi kılı kulandı

EVİN YAPIMINDA ÇAMUR, ARPA SAMANI, KÜL VE KEÇİ KILI KULLANDI

Nazzal'ın çamur ve samandan yaptığı ev, bugünlerde "eskinin modern yorumunu" görmek isteyenlerin ilgiyle ziyaret ettiği bir yer haline geldi.

Akademisyenin yaptığı ev hayran bıraktı! Çamur, arpa samanı, kül ve keçi kılı kulandı

Ürdünlü akademisyen, 2009'da Mefrak'ın El-Fudeyn bölgesinde 35 bin dinara satın aldığı 750 metrekarelik arsada yapımına başladığı evin iskeletini 2 yılda tamamladı.

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