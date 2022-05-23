Akılalamaz olay! Doğumda köprücük kemiği kırıldı! Her yeri mosmor oldu

O arada doktor eşime, "Niye bağırıyorsun, bağırma" diyor. Eşim de sancı çektiği için normal olarak bağırıyor. Açılması olduktan sonra eşimi doğuma alıyorlar. Doğuma aldıkları zaman hemşire hanım doğumun başladığını doktora söylüyor. Doktor eli cebinde, "Bir şey olmaz kalsın" diyor ve 3 kez bunu tekrarlıyor. Bunlar eşimin bana anlattıkları" dedi.

