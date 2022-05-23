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Akılalamaz olay! Doğumda köprücük kemiği kırıldı! Her yeri mosmor oldu

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde doğuma giren bir doktorun bebeğin köprücük kemiğini kırdığı ve vücudunda morluklar oluştuğu iddia edildi. Doğumdan sonra entübe edilen talihsiz bebek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne getirilerek yoğun bakıma alındı. Müracaat üzerine savcılığın yanısıra Sağlık Müdürlüğü de soruşturma başlattı.

İHA
Giriş Tarihi: 23.05.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 10:04
Akılalamaz olay! Doğumda köprücük kemiği kırıldı! Her yeri mosmor oldu

Akılalamaz olay! Doğumda köprücük kemiği kırıldı! Her yeri mosmor oldu

AKILALAMAZ OLAY! DOĞUMDA KÖPRÜCÜK KEMİĞİ KIRILDI! HER YERİ MOSMOR OLDU

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaşayan Şöhret Özdemir (26) ile Erhan Özdemir (32) çifti, 3'üncü çocuklarına hazırlanırken hayatlarının şokunu yaşadı. Hamilelik süreci boyunca doktorlarının kendileriyle yakından ilgilendiğini ancak doğuma bir hafta kala izne çıkan doktorlarının yerine başka bir doktor olan K.Y.'nin doğuma geldiğini belirten Özdemir çifti, kendilerine kötü muamele yapıldığını öne sürdü.

Akılalamaz olay! Doğumda köprücük kemiği kırıldı! Her yeri mosmor oldu

Akılalamaz olay! Doğumda köprücük kemiği kırıldı! Her yeri mosmor oldu

12 Mayıs tarihinde Şöhret Özdemir'in sancılarının başlaması ve Gökçeada Devlet Hastanesi'ne götürülmesinin ardından doğuma K.Y. girdi. Doğum sırasında köprücük kemiği kırılan bebeğin göğsünde de morluklar oluştuğu ve nefes zorluğu çekmesinin ardından Deniz Kuvvetlerine ait helikopterle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Akılalamaz olay! Doğumda köprücük kemiği kırıldı! Her yeri mosmor oldu

Akılalamaz olay! Doğumda köprücük kemiği kırıldı! Her yeri mosmor oldu

Hem kendisinin hem de eşinin yaşadığı şoku İHA muhabirine anlatan Erhan Özdemir, "12 Mayıs tarihinde eşimin sancılanması üzerine Gökçeada Devlet Hastanesine gittik. Doktorumuzun 1 aylık yıllık izine çıkması sonrasında onun yerine gelen doktor eşimi muayene etti.

Akılalamaz olay! Doğumda köprücük kemiği kırıldı! Her yeri mosmor oldu

Akılalamaz olay! Doğumda köprücük kemiği kırıldı! Her yeri mosmor oldu

3 gün içerisinde davranışları olsun, konuşma tarzı olsun hiç hoş değildi. Doktor eşimi rahatlatmak için serum vereceğini söylüyor ama onun yerine suni sancı veriyor ve bunu kendisine söylemiyor. Sonrasında eşim doğum sancıları çekmeye başlıyor, açılması zor açılıyor.

Akılalamaz olay! Doğumda köprücük kemiği kırıldı! Her yeri mosmor oldu

Akılalamaz olay! Doğumda köprücük kemiği kırıldı! Her yeri mosmor oldu

O arada doktor eşime, "Niye bağırıyorsun, bağırma" diyor. Eşim de sancı çektiği için normal olarak bağırıyor. Açılması olduktan sonra eşimi doğuma alıyorlar. Doğuma aldıkları zaman hemşire hanım doğumun başladığını doktora söylüyor. Doktor eli cebinde, "Bir şey olmaz kalsın" diyor ve 3 kez bunu tekrarlıyor. Bunlar eşimin bana anlattıkları" dedi.

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