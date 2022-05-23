Akılalamaz olay! Doğumda köprücük kemiği kırıldı! Her yeri mosmor oldu
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde doğuma giren bir doktorun bebeğin köprücük kemiğini kırdığı ve vücudunda morluklar oluştuğu iddia edildi. Doğumdan sonra entübe edilen talihsiz bebek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne getirilerek yoğun bakıma alındı. Müracaat üzerine savcılığın yanısıra Sağlık Müdürlüğü de soruşturma başlattı.
Giriş Tarihi: 23.05.2022 10:01
Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 10:04