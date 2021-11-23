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Akılalmaz dolandırıcılık! Kilosu 50 bin lira... At kılı ile taklit ediyorlar

Dünyanın en pahalı baharatları arasında yer alan, kilosu 40 ile 50 bin lira arasında değişen safranın taklitleriyle tüketici, yanıltılıyor. Safran yerine gıda boyasıyla boyanmış mısır koçanı ipliği, at kılı gibi ürünler satıldığını söyleyen Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, "İlk bakışta anlamak zor olabilir ama orijinal safranın rengi biraz daha koyu kırmızı ve elinize aldığınızda renk vermemesi gerekiyor" dedi.

İHA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 23.11.2021 12:17 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 12:18
Akılalmaz dolandırıcılık! Kilosu 50 bin lira... At kılı ile taklit ediyorlar

Üretim yeri ağırlıklı olarak Orta Asya olan safran, yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Baharat özelliği dışında gıda, boya ve ilaç sanayisinde de kullanılan safran, kendi ağırlığının 100 bin katı kadar suyu sarı renge boyayabiliyor.

Akılalmaz dolandırıcılık! Kilosu 50 bin lira... At kılı ile taklit ediyorlar

Üretimi ve toplanması zahmetli olan safrandan 1 kilo elde etmek için yaklaşık 150 bin çiçek, el işçiliğiyle toplanıyor. Kilogram fiyatı 50 bin lirayı aşan safranın taklitleri internette satılıyor. Satışı ağırlıklı olarak gramla yapılan safranın internetteki gram fiyatı 10 liraya da 200 liraya da bulunabiliyor.

Akılalmaz dolandırıcılık! Kilosu 50 bin lira... At kılı ile taklit ediyorlar

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, mısır koçanı ipliklerinin, at kılının ve Hindistan cevizinin ipliksi tabakasının boyanarak 'safran' diye satıldığını söyleyip, tüketicileri uyardı.

Akılalmaz dolandırıcılık! Kilosu 50 bin lira... At kılı ile taklit ediyorlar

Safranın özellikle boya, gıda ve ilaç sanayisinde kullanıldığını söyleyen Manavoğlu, "Safranın bu kadar önemli olmasının sebebi hem vermiş olduğu renk, aroma hem de hasadının zor, elde edilen ürünün az olmasıdır.

Akılalmaz dolandırıcılık! Kilosu 50 bin lira... At kılı ile taklit ediyorlar

Safran, bir çiçekten sadece 3 adet kıldan oluşan bir baharat. Toplaması ise tamamen el işçiliği ile gerçekleştiriliyor. Özellikle Orta Asya ülkelerinde üretiliyor ve tüketiliyor. 1 kilo safran elde edebilmek için 150 bin çiçek toplanması lazım" dedi.

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