Akılalmaz dolandırıcılık! Kilosu 50 bin lira... At kılı ile taklit ediyorlar

Üretim yeri ağırlıklı olarak Orta Asya olan safran, yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Baharat özelliği dışında gıda, boya ve ilaç sanayisinde de kullanılan safran, kendi ağırlığının 100 bin katı kadar suyu sarı renge boyayabiliyor.

Üretimi ve toplanması zahmetli olan safrandan 1 kilo elde etmek için yaklaşık 150 bin çiçek, el işçiliğiyle toplanıyor. Kilogram fiyatı 50 bin lirayı aşan safranın taklitleri internette satılıyor. Satışı ağırlıklı olarak gramla yapılan safranın internetteki gram fiyatı 10 liraya da 200 liraya da bulunabiliyor.





Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, mısır koçanı ipliklerinin, at kılının ve Hindistan cevizinin ipliksi tabakasının boyanarak 'safran' diye satıldığını söyleyip, tüketicileri uyardı.

Safranın özellikle boya, gıda ve ilaç sanayisinde kullanıldığını söyleyen Manavoğlu, "Safranın bu kadar önemli olmasının sebebi hem vermiş olduğu renk, aroma hem de hasadının zor, elde edilen ürünün az olmasıdır.