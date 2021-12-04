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Akılalmaz koku! Balina kusmuğundan yapılıyor... Kilosu 16 bin lira...

Balinanın kusmuğunun içerisindeki yağdan üretilen misk-i amber kokusunun 3 gramı 50 liradan satılıyor. Pahalı olduğu için gram gram satılan amber ve misk karışımlı esansın kilosu 16 bin lirayı buluyor. Kalbi ferahlatan kokunun insan sağlığına birçok faydası olduğu biliniyor.

İHA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 04.12.2021 14:05 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 14:07
Akılalmaz koku! Balina kusmuğundan yapılıyor... Kilosu 16 bin lira...

AKILALMAZ KOKU! BALİNA KUSMUĞUNDAN YAPILIYOR... KİLOSU 16 BİN LİRA...

Amber, balinaların sindirim sistemlerinde üretilen katı ve mumlu bir madde. Bu maddeyi okyanuslardan denizciler topluyor.

Akılalmaz koku! Balina kusmuğundan yapılıyor... Kilosu 16 bin lira...

Rengi siyah ve gri olabilen amber, uzmanlar tarafından yapılan pek çok araştırmaya göre, kas gevşetici, hazmı kolaylaştırıcı ve kalbi kuvvetlendirip iştah açıcı özelliklere sahip.

Akılalmaz koku! Balina kusmuğundan yapılıyor... Kilosu 16 bin lira...

Misk ise, misk geyiklerinin göğüslerinden elde ediliyor. Misk-i amber esansı, iki maddenin farklı miktarlarda karıştırılmasıyla elde ediliyor.

Akılalmaz koku! Balina kusmuğundan yapılıyor... Kilosu 16 bin lira...

Bursa'da tarihî hanlar bölgesindeki dükkânında ıtriyat malzemeleri satan Tuğba Akgün, misk ve amber karışımının çağlar boyunca en fazla beğenilen güzel kokulardan biri olduğunu söyledi.

Akılalmaz koku! Balina kusmuğundan yapılıyor... Kilosu 16 bin lira...

Bu esansın sağlığa da birçok faydası olduğunu belirten Akgün, "Kalp rahatsızlıklarına iyi gelen ve iştah artırıcı özelliği olan misk-i amberin 3 gramlık şişesini vatandaşlara 50 liradan satıyoruz.

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