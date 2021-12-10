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Akıllı telefon katili uygulamalar! Şarjı su gibi içiyorlar

Telefonunuzun şarjı dayanmıyor mu? Çabuk mu azalıyor? Bu durumun nedenlerinden biri kullandığınız uygulamalar olabilir. Birçok uygulama arka planda işlemler yapmaya devam ederken tam bir batarya katili olabiliyor. Bu konu bir araştırma ekibi tarafından ele alındı. Araştırmacılar, akıllı telefonlar için en zararlı uygulamaları bulmak için dünya çapında en popüler 100 uygulamayı inceledi ve bir liste paylaştı. İşte akıllı telefon katili olarak adlandırılan o uygulamalar...

Giriş Tarihi: 10.12.2021 15:18 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 15:27
Akıllı telefon katili uygulamalar! Şarjı su gibi içiyorlar

Her ne kadar akıllı telefonlar insanların hayatını kolaylaştırsa da, herkesin mobil cihazlardaki ortak sıkıntısı ise şarj! Android telefonlarda veya iPhone'larda güç tasarruf modları var, bunlar daha uzun kullanım sunuyor. Fakat her şeye rağmen şarjınızın hızlı azalmasından şikayetçiyseniz bunun suçlusu kullandığınız uygulamalar olabilir. Bu uygulamaların arka planda çalışması şarj tüketimini arttırıyor. Bulut hizmetleri veren pCloud isimli şirketteki uzmanlar şarjın hızla azalmasına neden olan uygulamaları masaya yatırdı ve rapor yayınladı. Lafı daha fazla uzatmadan listeye geçelim.

Akıllı telefon katili uygulamalar! Şarjı su gibi içiyorlar

Fitbit - 92%

Akıllı telefon katili uygulamalar! Şarjı su gibi içiyorlar

Verizon - 92%

Akıllı telefon katili uygulamalar! Şarjı su gibi içiyorlar

Uber - 87%

Akıllı telefon katili uygulamalar! Şarjı su gibi içiyorlar

Skype - 87%

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