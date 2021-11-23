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Amazon ve Apple'a şok! Teknoloji devlerine milyonlarca avro para cezası kesildi

İtalya Rekabet Kurumu (Antitrust), ABD merkezli satış platformu Amazon ve teknoloji firması Apple'a, piyasada rekabet kurallarına aykırı davrandıkları gerekçesiyle toplamda 203,2 milyon avroluk para cezası verdi.

AA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 23.11.2021 16:35 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 16:35
Amazon ve Apple’a şok! Teknoloji devlerine milyonlarca avro para cezası kesildi

Kurumdan yapılan açıklamada, Apple ve Beats markalarının ürünlerini satan satıcıların, "amazon.it" internet sitesinde karşılaştıkları kısıtlamalar nedeniyle bu cezanın verildiği belirtildi.

Amazon ve Apple’a şok! Teknoloji devlerine milyonlarca avro para cezası kesildi

İtalya Rekabet Kurumunun soruşturmasında, Apple ve Beats'in sadece belirli satıcıların "amazon.it" sitesinde satış yapmasına izin verdiği ve bunun da Avrupa Birliği kurallarına aykırı olduğu ifade edildi.

Amazon ve Apple’a şok! Teknoloji devlerine milyonlarca avro para cezası kesildi

Amazon'a 68,7 milyon avro, Apple'a da 134,5 milyon avro ceza kesen İtalya Rekabet Kurumu, Amazon ve Apple'a "amazon.it"e uyguladıkları ayrımcı kısıtlamaları sonlandırması talimatını da verdi.

Amazon ve Apple’a şok! Teknoloji devlerine milyonlarca avro para cezası kesildi

Amazon'dan yapılan açıklamada ise söz konusu cezanın "orantısız ve haksız" olduğu, cezaya itiraz edileceği bildirildi.

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