Android 12 ve MIUI 13 güncellemesini alacak Xiaomi, Redmi, Poco telefonlar! Yeni liste ortaya çıktı

Xiaomi'nin Android 12 ve MIUI 13 arayüz güncellemelerinde yeni gelişmeler var. Teknoloji devi güncellemeler konusunda yeni adımlar attı ve listeyi biraz daha genişletti. Bu noktada Çin'de bulunan Xiaomi 11, Redmi K40 ve hatta Xiaomi 11 Lite 5G üzerinde beta çalışmaları sürerken, kısa süre önce dört modelin daha yeni sürümü test etmeye başladığı açıklandı. Bu modeller ise; Xiaomi 10, 10 Pro, Redmi K30 Pro ve Redmi K30S olarak belirlendi.