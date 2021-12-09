Android 12 ve MIUI 13 güncellemesini alacak Xiaomi, Redmi, Poco telefonlar! Yeni liste ortaya çıktı

Xiaomi'nin Android 12 ve MIUI 13 arayüz güncellemelerinde yeni gelişmeler var. Teknoloji devi güncellemeler konusunda yeni adımlar attı ve listeyi biraz daha genişletti. Bu noktada Çin'de bulunan Xiaomi 11, Redmi K40 ve hatta Xiaomi 11 Lite 5G üzerinde beta çalışmaları sürerken, kısa süre önce dört modelin daha yeni sürümü test etmeye başladığı açıklandı. Bu modeller ise; Xiaomi 10, 10 Pro, Redmi K30 Pro ve Redmi K30S olarak belirlendi.
Bu doğrultuda Android 12'nin kararlı sürümünü ilk olacak modeller de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Buna ek olarak şirkete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yeni sürümü alacak tüm modeller de büyük ölçüde belli oldu.
ANDROİD 12 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK XİAOMİ TELEFONLAR
İlk etapta güncellenecek modeller
Xiaomi Mix 4
Xiaomi 11T Pro
Xiaomi 11X, POCO F3, Redmi K40
Xiaomi 11 Lite 4G, 11 Lite 5G
Xiaomi 10S
Xiaomi 10, 10 Pro, 10 Ultra
Xiaomi 10T, Mi 10T Pro
Xiaomi Pad 5, Pad 5 Pro, Pad 5 Pro 5G