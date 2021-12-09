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Android 12 ve MIUI 13 güncellemesini alacak Xiaomi, Redmi, Poco telefonlar! Yeni liste ortaya çıktı

Xiaomi uzun süredir Android 12 ve MIUI 13 güncellemeleri üstünde çalışıyor. Yeni yazılım sürümlerinin beta testleri de başlamıştı. Android 12 güncellemesi ilk olarak amiral gemisi modeller için çıkacak ve daha sonra diğer telefonlara gelecek. Bu aşamada Xiaomi kullanıcıları hangi cihazların güncelleneceğini merak ediyor. Kendi telefonlarına Android 12 ve MIUI 13 arayüzünün yüklenip yüklenmeyeceğini araştırıyor. Bu konuda güzel bir haberimiz var. Çünkü Xiaomi güncelleme listesine yeni telefonlar eklemeye hazırlanıyor. İşte Android 12 güncellemesini alacak olan Xiaomi, Redmi, Poco telefonlar...

Giriş Tarihi: 09.12.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 09:24
Android 12 ve MIUI 13 güncellemesini alacak Xiaomi, Redmi, Poco telefonlar! Yeni liste ortaya çıktı

Xiaomi'nin Android 12 ve MIUI 13 arayüz güncellemelerinde yeni gelişmeler var. Teknoloji devi güncellemeler konusunda yeni adımlar attı ve listeyi biraz daha genişletti. Bu noktada Çin'de bulunan Xiaomi 11, Redmi K40 ve hatta Xiaomi 11 Lite 5G üzerinde beta çalışmaları sürerken, kısa süre önce dört modelin daha yeni sürümü test etmeye başladığı açıklandı. Bu modeller ise; Xiaomi 10, 10 Pro, Redmi K30 Pro ve Redmi K30S olarak belirlendi.

Android 12 ve MIUI 13 güncellemesini alacak Xiaomi, Redmi, Poco telefonlar! Yeni liste ortaya çıktı

Bu doğrultuda Android 12'nin kararlı sürümünü ilk olacak modeller de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Buna ek olarak şirkete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yeni sürümü alacak tüm modeller de büyük ölçüde belli oldu.

Android 12 ve MIUI 13 güncellemesini alacak Xiaomi, Redmi, Poco telefonlar! Yeni liste ortaya çıktı

ANDROİD 12 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK XİAOMİ TELEFONLAR

İlk etapta güncellenecek modeller

Xiaomi Mix 4
Xiaomi 11T Pro
Xiaomi 11X, POCO F3, Redmi K40
Xiaomi 11 Lite 4G, 11 Lite 5G

Android 12 ve MIUI 13 güncellemesini alacak Xiaomi, Redmi, Poco telefonlar! Yeni liste ortaya çıktı

Xiaomi 10S
Xiaomi 10, 10 Pro, 10 Ultra
Xiaomi 10T, Mi 10T Pro
Xiaomi Pad 5, Pad 5 Pro, Pad 5 Pro 5G

Android 12 ve MIUI 13 güncellemesini alacak Xiaomi, Redmi, Poco telefonlar! Yeni liste ortaya çıktı

Redmi K30 Pro, Redmi K30 Pro Zoom Edition, POCO F2 Pro
Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max
Redmi 10
Redmi Note 8 (2021)

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