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Android kullanıcıları aman dikkat! Banka hesabınızı boşaltabilirler!

FluBot virüsü yeniden ortaya çıktı! Daha önce Android kullanıcılarının başına bela olan FluBot, yeni bir yöntemle cihazlara bulaşmaya çalışıyor. Uzmanlar bu konuda kullanıcıları uyardı. FluBot bulaştığı cihazda SMS mesajlarını engelliyor, kullanıcı bilgilerini çalıyor. Zararlı yazılımın ana hedefinde ise bankacılık bilgileri ve uygulamaları var.

Giriş Tarihi: 14.01.2022 13:01 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 13:03
Android kullanıcıları aman dikkat! Banka hesabınızı boşaltabilirler!

FluBot, Android platformunda ün salmış zararlı bir yazılım. Uygulamaları ve hizmetleri taklit ederek kullanıcıları kandırmaya çalışır ve böylece virüslü dosyaların Android cihaza yüklenmesini sağlar.

Android kullanıcıları aman dikkat! Banka hesabınızı boşaltabilirler!

Bir kere bulaştığı zaman siber suçluların cihaza uzaktan erişmesinin yolunu açar. FluBot'un ana hedefinde bankacılık bilgileri ve uygulamaları var. Ancak mesajları çalmak, ekran görüntüleri yakalamak, rehberi ele geçirmek gibi diğer amaçlar için de kullanılabiliyor.

Android kullanıcıları aman dikkat! Banka hesabınızı boşaltabilirler!

Daha önce FluBot'un sahte güvenlik güncellemeleri, sesli mesajlar ve sahte kargo uygulamalarıyla ortaya çıkmıştı. Yeni bir güvenlik raporuna göre bu yöntemlere sahte Adobe Flash Player eklendi.

Android kullanıcıları aman dikkat! Banka hesabınızı boşaltabilirler!

Rapora göre kullanıcıya, tanıdık birinden veya bir yerden gönderilmiş gibi görünen sahte mesaj geliyor. Bu mesajda "Video var. İzlemek ister misin?" yazıyor ve bir link yer alıyor. Link sahte Adobe Flash Player APK'sı içeriyor. Kullanıcılar linke tıkladığında telefonuna sahte Flash Player ve FluBot'u yüklemiş oluyor. FluBot yüklendiği cihazda rehberde kayıtlı kişilere de mesaj göndererip yayılıyor.

Android kullanıcıları aman dikkat! Banka hesabınızı boşaltabilirler!

Uzmanlar FluBot'un kimlik avı ve indirme bağlantıları yoluyla yayıldığını, bu nedenle kullanıcıların kendilerine gelen mesajlar veya uyarılara dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

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