Android kullanıcıları aman dikkat! Banka hesabınızı boşaltabilirler!

FluBot, Android platformunda ün salmış zararlı bir yazılım. Uygulamaları ve hizmetleri taklit ederek kullanıcıları kandırmaya çalışır ve böylece virüslü dosyaların Android cihaza yüklenmesini sağlar.

Bir kere bulaştığı zaman siber suçluların cihaza uzaktan erişmesinin yolunu açar. FluBot'un ana hedefinde bankacılık bilgileri ve uygulamaları var. Ancak mesajları çalmak, ekran görüntüleri yakalamak, rehberi ele geçirmek gibi diğer amaçlar için de kullanılabiliyor.

Daha önce FluBot'un sahte güvenlik güncellemeleri, sesli mesajlar ve sahte kargo uygulamalarıyla ortaya çıkmıştı. Yeni bir güvenlik raporuna göre bu yöntemlere sahte Adobe Flash Player eklendi.

Rapora göre kullanıcıya, tanıdık birinden veya bir yerden gönderilmiş gibi görünen sahte mesaj geliyor. Bu mesajda "Video var. İzlemek ister misin?" yazıyor ve bir link yer alıyor. Link sahte Adobe Flash Player APK'sı içeriyor. Kullanıcılar linke tıkladığında telefonuna sahte Flash Player ve FluBot'u yüklemiş oluyor. FluBot yüklendiği cihazda rehberde kayıtlı kişilere de mesaj göndererip yayılıyor.