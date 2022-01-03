Antalya’da gecekonduda can pazarı! Adeta yıkıldı!

Antalya'da feci bir yangın meydana geldi. Bir gecekonduda çıkan yangında ev küle döndü. Yangın esnasında ev içerisinde eşyalarını kurtarmaya çalışan ev sahibi Cemil Dürgen, ellerinde ve başında oluşan yanıklara rağmen dizlerinin üzerine çöküp gözyaşı döktü. Dürgen ile dumandan etkilenen oğlu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen yangınla adeta yıkılan Dürgen, " Her şeyim yandı, hiçbir şey kalmadı. Ben bittim abi. Param, altınım her şey gitti" dedi.
Yangın, saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Beşkonaklar Mahallesi 4402 sokak üzerinde yer alan Cemil Dürgen'e ait gecekonduda, elektrikli ısıtıcıdan çıktı.
İşe gitmeye hazırlanan Cemil Dürgen, elektrikli ısıtıcıyı açtıktan sonra eşi Semire Dürgen, oğulları Kadir M. ve Semir M. ile birlikte bahçeye çıktı.
Bu esnada evinden alevler yükseldiğini gören Cemil Dürgen ve ailesi, panikle yangını söndürmeye çalıştı.
Yangının büyümesiyle birlikte evden bazı eşyalarını kurtarmaya çalışan aile, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.