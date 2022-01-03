Trend Galeri Trend Yaşam Antalya’da gecekonduda can pazarı! Adeta yıkıldı!

Antalya’da gecekonduda can pazarı! Adeta yıkıldı!

Antalya'da feci bir yangın meydana geldi. Bir gecekonduda çıkan yangında ev küle döndü. Yangın esnasında ev içerisinde eşyalarını kurtarmaya çalışan ev sahibi Cemil Dürgen, ellerinde ve başında oluşan yanıklara rağmen dizlerinin üzerine çöküp gözyaşı döktü. Dürgen ile dumandan etkilenen oğlu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen yangınla adeta yıkılan Dürgen, " Her şeyim yandı, hiçbir şey kalmadı. Ben bittim abi. Param, altınım her şey gitti" dedi.

Giriş Tarihi: 03.01.2022 00:26 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 00:28 PAYLAŞ