Antalya’da genç hemşire ikinci kattan atılmıştı! Mahkemedeki suçlamalar şoke etti!

Antalya'da 22 Mayıs tarihinde hemşire Safiye Nur Gürbüz'ü ikinci kattan atarak ağır yaralanmasına neden olan Aytaç Süleyman Daşbudak, "Öldürmeye teşebbüsten" ağır ceza mahkemesinde hâkim karşısına çıktı. Mahkemedeki karşılıklı suçlamalar şaşırttı. İşte haberin detayları

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 22 Mayıs'ta sevgilisi hemşire Safiye Nur Gürbüz'e şiddette bulunduktan sonra 2'nci kattan atarak beli, sol eli ve sol bacağının kırılmasına neden olduğu iddiasıyla Aytaç Süleyman Daşbudak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

Tutuklu sanık Daşbudak, SEGBİS üzerinden duruşmaya katılırken salonda avukatları yerini aldı. Hemşire Safiye Nur Gürbüz ise müşteki sanık olarak salondu avukatları ile birlikte hazır bulundu.

185 GÜNDÜR TUKUKLUYUM Tutuklu sanık Aytaç Süleyman Daşbudak, kendine yöneltilen suçlamaları reddederek hemşire Safiye Nur Gürbüz'ün kendisine tuzak kurduğunu söyledi.

Olay günü Safiye'yi kesinlikle pencereden atmadığını da belirten Daşbudak, "Safiye nargile demiri ile beni başımdan yaraladı. 185 gündür tutukluyum. Tahliyeme talep ediyorum " dedi.