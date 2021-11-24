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Antalya’da genç hemşire ikinci kattan atılmıştı! Mahkemedeki suçlamalar şoke etti!

Antalya'da 22 Mayıs tarihinde hemşire Safiye Nur Gürbüz'ü ikinci kattan atarak ağır yaralanmasına neden olan Aytaç Süleyman Daşbudak, "Öldürmeye teşebbüsten" ağır ceza mahkemesinde hâkim karşısına çıktı. Mahkemedeki karşılıklı suçlamalar şaşırttı. İşte haberin detayları

ERDOĞAN ÖZTÜRK Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 24.11.2021 13:27 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 13:34
Antalya’da genç hemşire ikinci kattan atılmıştı! Mahkemedeki suçlamalar şoke etti!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 22 Mayıs'ta sevgilisi hemşire Safiye Nur Gürbüz'e şiddette bulunduktan sonra 2'nci kattan atarak beli, sol eli ve sol bacağının kırılmasına neden olduğu iddiasıyla Aytaç Süleyman Daşbudak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

Antalya’da genç hemşire ikinci kattan atılmıştı! Mahkemedeki suçlamalar şoke etti!

Tutuklu sanık Daşbudak, SEGBİS üzerinden duruşmaya katılırken salonda avukatları yerini aldı. Hemşire Safiye Nur Gürbüz ise müşteki sanık olarak salondu avukatları ile birlikte hazır bulundu.

Antalya’da genç hemşire ikinci kattan atılmıştı! Mahkemedeki suçlamalar şoke etti!

185 GÜNDÜR TUKUKLUYUM

Tutuklu sanık Aytaç Süleyman Daşbudak, kendine yöneltilen suçlamaları reddederek hemşire Safiye Nur Gürbüz'ün kendisine tuzak kurduğunu söyledi.

Antalya’da genç hemşire ikinci kattan atılmıştı! Mahkemedeki suçlamalar şoke etti!

Olay günü Safiye'yi kesinlikle pencereden atmadığını da belirten Daşbudak, "Safiye nargile demiri ile beni başımdan yaraladı. 185 gündür tutukluyum. Tahliyeme talep ediyorum " dedi.

Antalya’da genç hemşire ikinci kattan atılmıştı! Mahkemedeki suçlamalar şoke etti!

'ŞİKAYETCİ VE DAVACIYIM'

Hemşire Safiye Nur Gürbüz ise kedisin bu hale getiren Aytaç Süleyman Daşbudak'tan şikayetini ve davacı olduğunu yeniledi.

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