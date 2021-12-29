Antalya’da inanılmaz olay: ’Hava değişimi’ izni alan asker evi yaktı!

Kepez ilçesi Varsak Zeytinlik Caddesi 20. Cadde'de müstakil bir evde oturan ailenin oğulları T.E., psikolojik sorunları nedeniyle vatani görevini yaptığı birliğinden hava değişimi için memleketine gönderildi.

T.E., önceki gün ailesi ve yanında bulunan akrabaları ile tartıştı. T.E.'nin bir şey yapmasından korkan aile, evden ayrıldı.