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Antalya'da inanılmaz olay: 'Hava değişimi' izni alan asker evi yaktı!

Antalya'nın Akseki ilçesinde inanılmaz bir olay yaşandı. Görev yaptığı askeri birlikten 'hava değişimi' izni alarak ailesinin yanına gelen T.E., evi yaktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken, T.E. gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 29.12.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 12:48
Antalya’da inanılmaz olay: ’Hava değişimi’ izni alan asker evi yaktı!

Kepez ilçesi Varsak Zeytinlik Caddesi 20. Cadde'de müstakil bir evde oturan ailenin oğulları T.E., psikolojik sorunları nedeniyle vatani görevini yaptığı birliğinden hava değişimi için memleketine gönderildi.

Antalya’da inanılmaz olay: ’Hava değişimi’ izni alan asker evi yaktı!

T.E., önceki gün ailesi ve yanında bulunan akrabaları ile tartıştı. T.E.'nin bir şey yapmasından korkan aile, evden ayrıldı.

Antalya’da inanılmaz olay: ’Hava değişimi’ izni alan asker evi yaktı!

Bu duruma tepki gösteren T.E., sabah saatlerinde oturdukları evi ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler, bütün evi sardı.

Antalya’da inanılmaz olay: ’Hava değişimi’ izni alan asker evi yaktı!

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Antalya’da inanılmaz olay: ’Hava değişimi’ izni alan asker evi yaktı!

Yangın evde zarara neden olurken, T.E. polis tarafından gözaltına alındı.

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