Apple’ın arabası işte böyle görünüyor! İşte karşınızda Apple Car!

Apple yıllardır otonom araç geliştiriyor. Elektrikli araç pazarından pay kapmak isteyen Apple şu zamana kadar aracını gizli tutmayı başardı. Apple Car'ın nasıl bir tasarıma sahip olduğu merak ediliyordu. Bir İngiliz araç kiralama şirketi olan Vanarama, Apple'ın şimdiye kadar aldığı patentlerden ve şirketin tasarım felsefesinden yola çıkarak Apple Car'ın en gerçekçi konsept görüntülerini oluşturdu.

Apple'ın sürücüsüz otomobil projesi adeta bir sır gibi saklansa da teknoloji devinin şimdiye kadar almış olduğu patentler, otomobille ilgili birtakım ipuçları da vermiyor değil. Öyle ki mevcut patentler, koltukların 360 derece dönerek iç mekanı oturma odası düzenine dönüştürecek bir forma sahip olacağını gösteriyor.

Apple Car'a ait iç mekan çizimleri arasında dikkat çeken diğer detaylar arasında ise direksiyon simidine yerleşik Siri ekranı ve ön paneli boydan boya kaplayan gösterge ve multimedya ekranı bulunuyor.

Apple patentlerinden ilham alan diğer alanlar arasında, biniş sırasında tavan boşluğunu artıran kepçeli pencerelerle yolcu hareketi ve yükleme için daha fazla esneklik sunan kapı tasarımı yer alıyor.