Apple yıllar sonra üretimi durdurdu! Teknoloji devi çip krizinin kurbanı oldu

Apple'ın üretimi durdurduğu haberi gündeme bomba gibi düştü. Aktarılanlara göre Apple, çip sıkıntısı, tedarik zinciri kısıtlamaları, lojistik kesintileri ve Çin'in devam eden güç kısıtlaması nedeniyle 10 yıldan uzun bir süredir ilk kez montaj hattını durdurmak zorunda kaldı. Tabii bu kesintinin yalnızca bir kaç gün süreceği söyleniyor. Fakat bu ne ilk ne de son olacak gibi gözüküyor.

Apple, tatil alışverişi sezonu ve küresel talep sebebiyle aslında bu hafta fazla mesai yapmayı planlıyordu. Fakat işçiler ekstra vardiyalar ve 24 saatlik kesintisiz üretim programı yerine izin aldığını öğrendi. Bir şirket yetkilisi yaşanan bu durum hakkında, "Sınırlı bileşenler ve çipler nedeniyle, tatillerde fazla mesai yapmak ve ön saflardaki işçilere ekstra ücret ödemek anlamsızdı. Bu daha önce hiç olmamıştı. Geçmişte Çin'in altın bayramı, tüm montajcıların üretime hazırlandığı en hareketli dönemdi" açıklamasını yaptı.

Apple halihazırda iPhone 13 üretim tahminlerini Ekim ayında azaltmıştı. Kasım ayında bile Apple, iPhone 13 üretimini sürdürmek için iPad sevkiyatlarından vazgeçmek zorunda kaldı. Fakat görünen o ki bunlar bile üretimin durmasını önlemek için yeterli olmadı.

Apple'ın üretim bandındaki ilk hedefi 2021'de 95 milyon iPhone 13 modeli yapmaktı. Ancak bu sayı Aralık başında 83 ile 85 milyon arasına kadar düştü. Dolayısıyla iPhone 13 modellerinin Eylül ve Ekim üretimi, ilk hedeflerinin yüzde 20 altında kaldı.