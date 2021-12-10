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Apple yıllar sonra üretimi durdurdu! Teknoloji devi çip krizinin kurbanı oldu

Çip krizinin etkileri her geçen gün daha da yayılıyor. Otomotiv sektörünü derinden etkileyen çip sıkıntısı, teknoloji devlerini de oldukça sarstı. Apple bir süreden beridir çip sorununu aşmak için çeşitli çözüm yollarına başvurmuştu. Teknoloji devinin iPhone 13 üretim sayısını düşürdüğü, hatta iPad üretiminde de kesintiye gittiği raporlanmıştı. Yeni gelen haberlere göre Apple yıllar sonra üretimi durdurmak zorunda kaldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.12.2021 14:24 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 14:25
Apple yıllar sonra üretimi durdurdu! Teknoloji devi çip krizinin kurbanı oldu

Apple'ın üretimi durdurduğu haberi gündeme bomba gibi düştü. Aktarılanlara göre Apple, çip sıkıntısı, tedarik zinciri kısıtlamaları, lojistik kesintileri ve Çin'in devam eden güç kısıtlaması nedeniyle 10 yıldan uzun bir süredir ilk kez montaj hattını durdurmak zorunda kaldı. Tabii bu kesintinin yalnızca bir kaç gün süreceği söyleniyor. Fakat bu ne ilk ne de son olacak gibi gözüküyor.

Apple yıllar sonra üretimi durdurdu! Teknoloji devi çip krizinin kurbanı oldu

Apple, tatil alışverişi sezonu ve küresel talep sebebiyle aslında bu hafta fazla mesai yapmayı planlıyordu. Fakat işçiler ekstra vardiyalar ve 24 saatlik kesintisiz üretim programı yerine izin aldığını öğrendi. Bir şirket yetkilisi yaşanan bu durum hakkında, "Sınırlı bileşenler ve çipler nedeniyle, tatillerde fazla mesai yapmak ve ön saflardaki işçilere ekstra ücret ödemek anlamsızdı. Bu daha önce hiç olmamıştı. Geçmişte Çin'in altın bayramı, tüm montajcıların üretime hazırlandığı en hareketli dönemdi" açıklamasını yaptı.

Apple yıllar sonra üretimi durdurdu! Teknoloji devi çip krizinin kurbanı oldu

Apple halihazırda iPhone 13 üretim tahminlerini Ekim ayında azaltmıştı. Kasım ayında bile Apple, iPhone 13 üretimini sürdürmek için iPad sevkiyatlarından vazgeçmek zorunda kaldı. Fakat görünen o ki bunlar bile üretimin durmasını önlemek için yeterli olmadı.

Apple yıllar sonra üretimi durdurdu! Teknoloji devi çip krizinin kurbanı oldu

Apple'ın üretim bandındaki ilk hedefi 2021'de 95 milyon iPhone 13 modeli yapmaktı. Ancak bu sayı Aralık başında 83 ile 85 milyon arasına kadar düştü. Dolayısıyla iPhone 13 modellerinin Eylül ve Ekim üretimi, ilk hedeflerinin yüzde 20 altında kaldı.

Apple yıllar sonra üretimi durdurdu! Teknoloji devi çip krizinin kurbanı oldu

Tabii bu esnada, iPad üretimi aynı zaman diliminde beklenen hacmin yalnızca yüzde 50'sine ulaştı. Eski iPhone'ların üretimi de yüzde 25 oranında düştü. Ayrıca Kasım ayında da durum iyi değildi ve beklenildiği gibi olumlu yönde bir ilerleme yaşanmadı.

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