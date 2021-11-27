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Araba alacaklar dikkat! Fiyatları 10 bin liradan başlıyor! Mercedes, BMW, Volkswagen, Ford, Audi ve...

Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar ikinci el arabalara ve sıfır otomobillere bakıyor. Hangi modellerin satılık olduğunu ve fiyatları araştırıyor. Fakat üçüncü bir seçenek daha var. Bu seçenek ise Ticaret Bakanlığı'nın ihale sistemiyle satışa sunduğu araçlar. Söz konusu araçların fiyatları piyasanın altında. Ticaret Bakanlığı satışa sunduğu araçlarla ilgili yeni bir liste yayınladı. Listede Mercedes, BMW, Volkswagen, Ford, Audi ve daha birçok markanın otomobili var. Fiyatlar ise 10 bin liradan başlıyor.

Giriş Tarihi: 27.11.2021 12:46 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 12:54
Araba alacaklar dikkat! Fiyatları 10 bin liradan başlıyor! Mercedes, BMW, Volkswagen, Ford, Audi ve...

İkinci el araçlar, ucuz sıfır otomobiller dışında Ticaret Bakanlığı'nın ihale sistemiyle satışa sunduğu araçlar bulunuyor. Tüketiciler, ihaleye katılarak, istedikleri bir modeli veya kriterlerine uyan bir aracı, piyasaya göre daha uygun fiyata alabilir. Ticaret Bakanlığı yeni bir liste paylaştı. Listede dikkat çekici modeller var. İşte ihale yoluyla satışa çıkarılan o araçlar...

Araba alacaklar dikkat! Fiyatları 10 bin liradan başlıyor! Mercedes, BMW, Volkswagen, Ford, Audi ve...

1996 BMW 5.23I

Güncel Fiyat: 82.500 ₺

Araba alacaklar dikkat! Fiyatları 10 bin liradan başlıyor! Mercedes, BMW, Volkswagen, Ford, Audi ve...

2002 AUDI A6 AVANT 2.5 TDI

Güncel Fiyat: 84.375 ₺

Araba alacaklar dikkat! Fiyatları 10 bin liradan başlıyor! Mercedes, BMW, Volkswagen, Ford, Audi ve...

2004 OPEL ZAFİRA

Güncel Fiyat: 90.000 ₺

Araba alacaklar dikkat! Fiyatları 10 bin liradan başlıyor! Mercedes, BMW, Volkswagen, Ford, Audi ve...

2003 BMW 530İA

Güncel Fiyat: 91.000 ₺

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