Arzu Nena Butt Meksika’da ölmüştü! Acılı ablaya ikinci şok: Adeta yıkıldı!

Nikah töreni için gittiği Meksika'da Fransız nişanlısı Swann Nagat (31) ile trafik kazasında hayatını kaybeden Arzu Nena Butt'ın (31) ablası Funda Gül Karaca (36) kardeşinin acısı henüz dinmemişken ikinci bir şok daha yaşadı. Funda Gül Karaca, kız kardeşinin 40'ı dolmadan eşinin boşanmak istemesi nedeniyle şaşkınlık ve üzüntüyü bir arada yaşadı. Bir kızını toprağa veren acılı anne Fatma Yetik, ikinci kızının ayrılığı ile adeta yıkıldı.
Sosyal sorumluluk projeleri için sık sık yurt dışına seyahat eden Arzu Nena Butt (31), Bali'de tanıştığı Fransız grafiker Swann Nagat (31) ile Meksika'da evlenmeye karar verdi. Nikah öncesi 21 Haziran'da Arzu ve Swann kiraladıkları araç ile Meksika çikolatası ve kahvesinden almaya gitti.
Çikolata müzesinden kahve ve çikolata aldıktan sonra dönüşe geçen çiftin içinde bulunduğu otomobil karşı yönden gelen ve hatalı sollama yapan 19 yaşındaki aşırı süratli Meksikalı sürücünün kullandığı cip ile çarpıştı.
Arzu ile Swann olay yerinde yaşamını yitirdi. Arzu Nena Butt'un cenazesi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi.
SABAH'TA İKİNCİ MANŞET OLDU
Büyük üzüntü yaşayan acılı anne Fatma Yetik'e 3 bin 500 kilometre uzaklıktan aynı acıyı paylaştığı dünüründen sürpriz bir mektup geldi. Swann Nagat'ın annesi Joannie Nagat, el yazısıyla kaleme aldığı mektupta Yetik ile acısını paylaştı, bahçesinden toplayarak kuruttuğu gül yapraklarını da Arzu'nun mezarına koyması için zarfın içinde gönderdi.
İki acılı annenin gözyaşlarının damladığı mektupla ilgili haber 'Fransız dünürden ağlatan mektup' başlığıyla SABAH'ta ikinci manşet oldu.