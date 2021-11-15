Trend Galeri Trend Yaşam Arzu Nena Butt Meksika’da ölmüştü! Acılı ablaya ikinci şok: Adeta yıkıldı!

Arzu Nena Butt Meksika’da ölmüştü! Acılı ablaya ikinci şok: Adeta yıkıldı!

Nikah töreni için gittiği Meksika'da Fransız nişanlısı Swann Nagat (31) ile trafik kazasında hayatını kaybeden Arzu Nena Butt'ın (31) ablası Funda Gül Karaca (36) kardeşinin acısı henüz dinmemişken ikinci bir şok daha yaşadı. Funda Gül Karaca, kız kardeşinin 40'ı dolmadan eşinin boşanmak istemesi nedeniyle şaşkınlık ve üzüntüyü bir arada yaşadı. Bir kızını toprağa veren acılı anne Fatma Yetik, ikinci kızının ayrılığı ile adeta yıkıldı.

Ceyhan TORLAK Trend Yaşam Giriş Tarihi: 15.11.2021 17:20 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 17:20 PAYLAŞ