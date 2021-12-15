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Balık tutma yöntemi şaşkına çevirdi! Sosyal medyayı salladı...Onlarcası ağına takıldı

Onun için bir misina bir olta balık tutmak için yeterli değil! Sosyal medya mecrası üzerinden paylaştığı balık tutma yöntemi ile milyonlarca kez izlendi. Kendi balık tutma yöntemini geliştiren bu genç adam görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Tekniğini de İnstagram, Youtube, Facebook gibi sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşımla sergiledi. İşte bu gencin ip, plastik şişe ve kürdan kullanarak balıkları bir bir 'ağına' düşüren ilginç yöntemi...

Giriş Tarihi: 15.12.2021 10:10 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 10:14
Balık tutma yöntemi şaşkına çevirdi! Sosyal medyayı salladı...Onlarcası ağına takıldı

Bu genç adamın balık tutma yöntemi tam anlamıyla şaşkına çeviren cinsten. Kim birkaç basit aletle kolay balık tutmak istemez ki? İşte bu yöntem tam da balık tutmak isteyenlere göre. Sadece pet şişe, kürdan ve ip kullanarak çok basit balık tutmaya hazır mısınız?

Balık tutma yöntemi şaşkına çevirdi! Sosyal medyayı salladı...Onlarcası ağına takıldı
Balık tutma yöntemi şaşkına çevirdi! Sosyal medyayı salladı...Onlarcası ağına takıldı
Balık tutma yöntemi şaşkına çevirdi! Sosyal medyayı salladı...Onlarcası ağına takıldı
Balık tutma yöntemi şaşkına çevirdi! Sosyal medyayı salladı...Onlarcası ağına takıldı
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