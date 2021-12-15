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Balık tutma yöntemi şaşkına çevirdi! Sosyal medyayı salladı...Onlarcası ağına takıldı

Onun için bir misina bir olta balık tutmak için yeterli değil! Sosyal medya mecrası üzerinden paylaştığı balık tutma yöntemi ile milyonlarca kez izlendi. Kendi balık tutma yöntemini geliştiren bu genç adam görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Tekniğini de İnstagram, Youtube, Facebook gibi sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşımla sergiledi. İşte bu gencin ip, plastik şişe ve kürdan kullanarak balıkları bir bir 'ağına' düşüren ilginç yöntemi...

Giriş Tarihi: 15.12.2021 10:10 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 10:14 PAYLAŞ