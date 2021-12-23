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Balıkesir’de mutfak tüpü dehşeti! Bomba gibi patladı!

Balıkesir'de korkunç bir olay yaşandı. Karesi İlçesinde Celal Eroğlu'nun evinde gaz sıkışması sonucu mutfak tüpü bomba gibi patladı. Ortalık savaş alanına dönerken gerçekleşen patlama sonucu mutfakta yemek yapan Refiye Eroğlu yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi. Mutfak tüpünün bomba gibi patlaması sonrası ev harabeye dönerken çevresinde bulunan binalar hasar gördü.

Giriş Tarihi: 23.12.2021 19:59 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 20:01 PAYLAŞ