Balıkesir’de mutfak tüpü dehşeti! Bomba gibi patladı!

Balıkesir'de korkunç bir olay yaşandı. Karesi İlçesinde Celal Eroğlu'nun evinde gaz sıkışması sonucu mutfak tüpü bomba gibi patladı. Ortalık savaş alanına dönerken gerçekleşen patlama sonucu mutfakta yemek yapan Refiye Eroğlu yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi. Mutfak tüpünün bomba gibi patlaması sonrası ev harabeye dönerken çevresinde bulunan binalar hasar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Kocaavşar Mahallesinde Celal Eroğul adlı vatandaşın evinde mutfak tüpünde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.
Patlamada evin hanımı Refiye Eroğul yaralandı.
Patlama sonrası itfaiye, 112 Acil ekipleri ve AFAD ekipleri patlama olan adrese sevk edildi.
Mutfak tüpünün bomba gibi patlaması sonrası ev ve çevresinde bulunan binalar hasar gördü.
112 ekipleri yaralı Refiye Eroğul'u hastaneye sevk etti.