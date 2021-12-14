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Başkentte kanlı hayalet alarmı!

İskoçya Edinburgh'ta halk, acımasız avukat Kanlı Mackenzie'nin hayaletinin şehre musallat olduğunu düşünüyor. Yetkililer, bir tur çalışanının Mackenzie'nin mezarına girip tabutunun kapağını açması üzerine başlayan söylentiler ve tur çalışanının yasak yere nasıl girdiği hakkında soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 14.12.2021 14:55 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 14:55
Başkentte kanlı hayalet alarmı!

Ülkenin başkenti Edinburgh'ta, halk korku ve panik içinde. Tarihe 'kanlı' olarak geçen Sir George Mackenzie'nin hortlak olarak bölgeye musallat olduğu düşünülüyor.

Başkentte kanlı hayalet alarmı!

Edirburgh'ta bir tur firması çalışanının Kanlı Mackenzie'nin mozolesine girip tabutup kapağını açarak cesedinin fotoğrafını çektiği iddia edildi.

Başkentte kanlı hayalet alarmı!

Şahsın cesedin fotoğrafını çekip arkdaşlarıyla birlikte incelediği söylendi.

Başkentte kanlı hayalet alarmı!

Tabutlardan birinin kapağının açılması üzerine ise Mackenzie'nin ruhunun ortaya çıktığı inanılıyor.

Başkentte kanlı hayalet alarmı!

Bölge yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlattı. Çünkü tur çalışanının kilitli mozolenin anahtarını nasıl elde ettiği halen bilinmiyor.

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