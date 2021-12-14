Başkentte kanlı hayalet alarmı!

Ülkenin başkenti Edinburgh'ta, halk korku ve panik içinde. Tarihe 'kanlı' olarak geçen Sir George Mackenzie'nin hortlak olarak bölgeye musallat olduğu düşünülüyor.
Edirburgh'ta bir tur firması çalışanının Kanlı Mackenzie'nin mozolesine girip tabutup kapağını açarak cesedinin fotoğrafını çektiği iddia edildi.
Şahsın cesedin fotoğrafını çekip arkdaşlarıyla birlikte incelediği söylendi.
Tabutlardan birinin kapağının açılması üzerine ise Mackenzie'nin ruhunun ortaya çıktığı inanılıyor.
Bölge yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlattı. Çünkü tur çalışanının kilitli mozolenin anahtarını nasıl elde ettiği halen bilinmiyor.