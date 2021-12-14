Başkentte kanlı hayalet alarmı!

Ülkenin başkenti Edinburgh 'ta, halk korku ve panik içinde. Tarihe 'kanlı' olarak geçen Sir George Mackenzie'nin hortlak olarak bölgeye musallat olduğu düşünülüyor.

Bölge yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlattı. Çünkü tur çalışanının kilitli mozolenin anahtarını nasıl elde ettiği halen bilinmiyor.