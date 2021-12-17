Bildiğiniz tüm Peugeot arabaları aklınızdan silin! Peugeot da bile böyle bir otomobil yok!

Peugeot'nun yeni araçları, tasarımları, motor güçleri ve diğer özellikleriyle beğeniliyor. Ama ünlü markanın bazı modelleri halen en popüler araçlar arasında bulunuyor. Bunlardan biri Peugeot 206. Ancak şimdiye kadar Peugeot 206 hakkında bildiklerinizi unutun! Hatta modifiye edilmiş veya yenilenmiş 206 modellerini de es geçin. Genç bir adam sahibi olduğu Peugeot 206'yı öyle bir değiştirdi ki, görenleri şoke etti. En başta arabasını yenilemek isteyen genç adam, daha sonradan aracını adeta başka bir modele çevirdi.