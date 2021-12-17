Trend Galeri Trend Yaşam Bildiğiniz tüm Peugeot arabaları aklınızdan silin! Peugeot da bile böyle bir otomobil yok!

Bildiğiniz tüm Peugeot arabaları aklınızdan silin! Peugeot da bile böyle bir otomobil yok!

Peugeot yakın gelecekte Avrupa'da benzinli ve dizel araçların fişlerini çekip tamamen elektrikli araç üretmeye başlayacak. Otomotiv devinin CEO'su Linda Jackson yaptığı açıklamada, 2030 itibariyle Avrupa'da piyasaya sürülen tüm Peugeot modellerinin yalnızca elektrikli olacağını söyledi. Ünlü marka bu planları dışında ilginç bir haberle de konuşuluyor. Çünkü ortaya çıkan bir Peugeot araba görenleri şaşkına çeviriyor! Bu otomobilden başka bir tane daha yok. Hatta Peugeot'da bile bu model bulunmuyor. İşte şaşkına çeviren o araç...

Giriş Tarihi: 17.12.2021 14:49 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 14:51
Bildiğiniz tüm Peugeot arabaları aklınızdan silin! Peugeot da bile böyle bir otomobil yok!

Peugeot'nun yeni araçları, tasarımları, motor güçleri ve diğer özellikleriyle beğeniliyor. Ama ünlü markanın bazı modelleri halen en popüler araçlar arasında bulunuyor. Bunlardan biri Peugeot 206. Ancak şimdiye kadar Peugeot 206 hakkında bildiklerinizi unutun! Hatta modifiye edilmiş veya yenilenmiş 206 modellerini de es geçin. Genç bir adam sahibi olduğu Peugeot 206'yı öyle bir değiştirdi ki, görenleri şoke etti. En başta arabasını yenilemek isteyen genç adam, daha sonradan aracını adeta başka bir modele çevirdi.

Bildiğiniz tüm Peugeot arabaları aklınızdan silin! Peugeot da bile böyle bir otomobil yok!

Genç adamın Peugeot 206'ya yaptıkları ezber bozdu. Sahibi olduğu aracı yenilemek isteyen adam, bu amaçla çılgın bir işe girişti. Arabanın sahibi uzun zaman boyunca Peugeot 206'yı nasıl yenileyeceğini planladı. Bu projesini ise yakın arkadaşlarına anlattı, ancak aracın durumunu bilen bazı arkadaşları arabanın sahibine vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Bildiğiniz tüm Peugeot arabaları aklınızdan silin! Peugeot da bile böyle bir otomobil yok!

Sonuç olarak projeye başlayan araç sahibi en ince noktasına kadar her şeyi planlayarak adım adım ilerledi.

Bildiğiniz tüm Peugeot arabaları aklınızdan silin! Peugeot da bile böyle bir otomobil yok!

Haftalar boyunca süren yenileme projesinde harika bir işe imza attı.

Bildiğiniz tüm Peugeot arabaları aklınızdan silin! Peugeot da bile böyle bir otomobil yok!

Eski Peugeot 206 gitti ve yerine başka bir model geldi.

SON DAKİKA SON DAKİKA