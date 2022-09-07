BİM aktüel ürünler indirimleri BAŞLIYOR! Dev indirim günü: 9 Eylül 2022 Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri başladı. 9 Eylül'den itibaren raflarda yerini alacak gerek teknolojik gerekse ev ve yaşam eşyalarında dev indirimler alıcılarını bekliyor olacak. Bu noktada ise "Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri ve tüm detaylar...