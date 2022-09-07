Trend
Galeri
Trend Yaşam
BİM aktüel ürünler indirimleri BAŞLIYOR! Dev indirim günü: 9 Eylül 2022 Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM aktüel ürünler indirimleri BAŞLIYOR! Dev indirim günü: 9 Eylül 2022 Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da dopdolu geliyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri raflarındaki ürünleri yenileyen market zincirinden alışveriş yapmak isteyenler indirimli ürünleri incelemeye başladı. Bu noktada "Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?" sorusu yanıt arıyor. İşte 9 Eylül 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu ve tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 07.09.2022 14:28
Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 14:29