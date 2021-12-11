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BMW arabası olanlar dikkat! Çoğu kişi bunu bilmiyor! Yağmurlu havada fren yapınca...

BMW, elektrikli araç konusunda önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor. Alman devi bir süre önce yeni modellerini gözler önüne serdi. Yeni araçlarda ağırlık elektrikli otomobillerden yana. İddia edilenlere göre BMW yeni bir elektrikli araç serisinin ilk modeli üstünde çalışıyor. Gündemde bu dedikodu konuşulurken, diğer yandan BMW'nin bazı araçlarında sakladığı sırlar ortaya çıktı. Meğerse yıllardan beridir, BMW'nin kullandığı ancak çoğu kimsenin haberinin olmadığı bir özellik bulundu. Tabii ki bu durum sadece ünlü marka ile sınırlı değil, başka üreticiler için de geçerli. İşte birçok markanın araçlarında yer alan ama çoğu kişinin bilmediği o özellikler...

Giriş Tarihi: 11.12.2021 16:03 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 16:06
BMW arabası olanlar dikkat! Çoğu kişi bunu bilmiyor! Yağmurlu havada fren yapınca...

Otomobillerde sürüş, güvenlik ve diğer tüm noktalar için standart özellikler vardır. BMW, Volkswagen, Honda, Skoda, Mercedes, Renault, Citroen dahil marka fark etmeksizin bu özellikler değişmez. Ancak üreticilerin sözünü ettiğimiz standart özellikler dışında, araçlarında yer verdiği ekstra özellikler de bulunuyor. Araç sahiplerinin çoğu ise bu ekstra özellikleri bilmiyor. İşte araçlarda yer alan ve pek bilinmeyen o özellikler...

BMW arabası olanlar dikkat! Çoğu kişi bunu bilmiyor! Yağmurlu havada fren yapınca...

KAPIDAKİ GİZLİ ŞEMSİYELİK

Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce'un araçlarında şemsiyelik vardır. Böylece şemsiye araç içinde göz önünde durmaz. Fakat Rolls-Royce'un sunduğu bu özelliği aslında Skoda da sunuyor. Skoda şemsiyeliği ise kapıya gizlemiş durumda. Kapı kolunun altında gizli bir bölme vardır ve burası şemsiye koymak içindir.

BMW arabası olanlar dikkat! Çoğu kişi bunu bilmiyor! Yağmurlu havada fren yapınca...

VOLKSWAGEN'İN ÇİÇEKLİĞİ

Volkswagen Beetle veya bilinen adıyla efsane araç Volkswagen Kaplumbağa'da ön panele monte edilmiş küçük bir çiçeklik vardır. Bu minik vazonun araçta neden olduğu tam olarak bilinmez. Çiçekleri tercih eden Kaplumbağa sahipleri, gerçek çiçekler solduğu için sahte çicekleri tercih ediyorlar. Ama bu ufak minik vazoyu kalem, ruj veya başka eşyalarını koymak için de kullananlar var.

BMW arabası olanlar dikkat! Çoğu kişi bunu bilmiyor! Yağmurlu havada fren yapınca...

İÇ ORTAM AYDINLATMASI DEĞİŞEBİLİYOR

Son yıllarda birçok otomobil üreticisi iç ortam aydınlatmasını standart veya isteğe bağlı bir özellik olarak sunuyor. Aydınlatma aracın orta konsolunu, kapı kollarını, bardak tutacaklarını, hatta bazı modellerde aracın ayak boşluk kısmına kadar uzanır. Araç sahipleri zaten bu ortam aydınlatmasının farkında, ancak rengin iç tasarıma uyacak veya istenen havayı yaratacak şekilde değiştirilebileceğini bilmiyor.

BMW arabası olanlar dikkat! Çoğu kişi bunu bilmiyor! Yağmurlu havada fren yapınca...

SİHİRLİ KOLTUKLAR

Honda Civic ve Jazz'da bagaj hacmini genişletmek, büyük eşyaları taşımak için Magic Seat adında sistem yer alıyor. Bu sistem arka koltuk tabanlarının katlanıp, dikey olarak durmasını sağlıyor. Böylece arka kısımda tabandan, tavana kadar kocaman bir boşluk oluşuyor. Bisiklet, televizyon vb... birçok eşyayı taşımak için gerekli alana sahip oluyorsunuz.

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