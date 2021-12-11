BMW arabası olanlar dikkat! Çoğu kişi bunu bilmiyor! Yağmurlu havada fren yapınca...

Otomobillerde sürüş, güvenlik ve diğer tüm noktalar için standart özellikler vardır. BMW, Volkswagen, Honda, Skoda, Mercedes, Renault, Citroen dahil marka fark etmeksizin bu özellikler değişmez. Ancak üreticilerin sözünü ettiğimiz standart özellikler dışında, araçlarında yer verdiği ekstra özellikler de bulunuyor. Araç sahiplerinin çoğu ise bu ekstra özellikleri bilmiyor. İşte araçlarda yer alan ve pek bilinmeyen o özellikler...

KAPIDAKİ GİZLİ ŞEMSİYELİK Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce'un araçlarında şemsiyelik vardır. Böylece şemsiye araç içinde göz önünde durmaz. Fakat Rolls-Royce'un sunduğu bu özelliği aslında Skoda da sunuyor. Skoda şemsiyeliği ise kapıya gizlemiş durumda. Kapı kolunun altında gizli bir bölme vardır ve burası şemsiye koymak içindir.

VOLKSWAGEN'İN ÇİÇEKLİĞİ Volkswagen Beetle veya bilinen adıyla efsane araç Volkswagen Kaplumbağa'da ön panele monte edilmiş küçük bir çiçeklik vardır. Bu minik vazonun araçta neden olduğu tam olarak bilinmez. Çiçekleri tercih eden Kaplumbağa sahipleri, gerçek çiçekler solduğu için sahte çicekleri tercih ediyorlar. Ama bu ufak minik vazoyu kalem, ruj veya başka eşyalarını koymak için de kullananlar var.

İÇ ORTAM AYDINLATMASI DEĞİŞEBİLİYOR Son yıllarda birçok otomobil üreticisi iç ortam aydınlatmasını standart veya isteğe bağlı bir özellik olarak sunuyor. Aydınlatma aracın orta konsolunu, kapı kollarını, bardak tutacaklarını, hatta bazı modellerde aracın ayak boşluk kısmına kadar uzanır. Araç sahipleri zaten bu ortam aydınlatmasının farkında, ancak rengin iç tasarıma uyacak veya istenen havayı yaratacak şekilde değiştirilebileceğini bilmiyor.