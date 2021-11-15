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BMW'nin yeni otomobili sandılar, ama işin gerçeği şaşkına çevirdi!

Çip krizi otomotiv sektörünü derinden etkiledi. Birçok marka kısa süreyle üretimlerini sonlandırmak veya teslimatları daha ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldı. Alman devi BMW de çip sıkıntısından dolayı sorunlarla karşı karşıya kalan üreticilerden biri. Geçtiğimiz günlerde BMW'nin çip ve diğer elektronik bileşenlerle ilgili krizi çözmek için araçlarındaki bazı donanımları kaldırmaya karar verdiği iddia edildi. Fakat BMW, şaşkına çeviren ilginç bir olayla da isminden söz ettirdi. BMW'nin kapalı kapılar ardında geliştirdiği gizli modelinin ortaya çıktığı haberleri yayıldı. Ancak gerçek çok geçmeden anlaşıldı!

Giriş Tarihi: 15.11.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 09:30
BMW’nin yeni otomobili sandılar, ama işin gerçeği şaşkına çevirdi!

Bugüne kadar Çinli şirketlerin çeşitli ürünlerin ve cihazların taklitlerini yaptığını görmüştük. Hatta bazı ürünler piyasaya çıkmadan önce Çinlilerin yaptığı kopyalar satışa çıkabiliyor. Mesela Apple veya Samsung'un yeni bir telefonu tanıtılmadan önce sızıntılarla taklit edilen Çin yapımı telefonlarla ilgili haberlere denk gelmişsinizdir.

BMW’nin yeni otomobili sandılar, ama işin gerçeği şaşkına çevirdi!

Çinliler kopyalama işini daha ileri götürdü. Sadece elektronik eşyalar veya ürünler değil, otomobiller bile kopyalandı. Örnek olarak Lamborghini Urus'un kopya Çinli modeli var. Son olarak Çin'de BMW 7 Serisi'nin benzeri Hongqi H9 ortaya çıktı. Fakat işin ilginç yanı Hongqi H9, BMW 7 Serisi'nden bile daha büyük ızgaraya sahip.

BMW’nin yeni otomobili sandılar, ama işin gerçeği şaşkına çevirdi!

Hongqi H9 lüks sedan, yakın zamanda Çin Halk Cumhuriyeti'nde satışa çıktı. BMW 7 Serisi ile büyük benzerlik gösteren araç, orijinalinin daha kaslı bir hali olarak göze çarpıyor. Aracın ön ızgarası kaputa kadar yükseliyor.

BMW’nin yeni otomobili sandılar, ama işin gerçeği şaşkına çevirdi!

İki otomobilin yanyana geldiği görüntülerde ise iki ızgara arasındaki farklar ortaya çıkıyor. BMW ızgarası daha geniş olsa da Hongqi daha yüksek ızgarasıyla öne çıkıyor. Çinli aracın ön ızgarası kaputun üstüne kadar uzanmasıyla dikkat çekiyor.

BMW’nin yeni otomobili sandılar, ama işin gerçeği şaşkına çevirdi!

Araçların karşılaştırıldığı fotoğraflar Car News China tarafından bir garajda görüntülendi. Araçlar arasındaki benzerlik oldukça dikkat çekti. H9 genel olarak daha yüksek ve daha büyük gözüken bir otomobil olarak öne çıktı. Hongqi H9'un farlarının LED aydınlatma ile ızgaranın etrafından dolaştığı ve matris farlara bağlandığı görülüyor. Bu da kopya otomobilin orijinalinden daha iyi bir görüntüye sahip olduğunu düşünenlerin ortaya çıkmasına ön ayak oldu.

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